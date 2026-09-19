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Aprillia JP
Sabtu, 19 September 2026 | 07.23 WIB

Rio Ngumoha Masuk Skuad Timnas Inggris di Nations League, Andoni Iraola Beri Pujian

Rio Ngumoha kembali dipanggil Thomas Tuchel perkuat Timnas Inggris di Nations League. (@rio_ngumoha/Instagram). - Image

Rio Ngumoha kembali dipanggil Thomas Tuchel perkuat Timnas Inggris di Nations League. (@rio_ngumoha/Instagram).

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Andoni Iraola puji Rio Ngumoha setelah kembali mendapat kepercayaan dari tim nasional Inggris. Iraola menilai Ngumoha layak mendapat kesempatan memperkuat The Three Lions berkat perkembangan positifnya di Liverpool. Penyerang berusia 18 tahun itu sebelumnya telah mencatatkan debut bersama tim senior Inggris dalam laga uji coba melawan Selandia Baru pada Juni 2026.

Ngumoha juga masuk dalam skuad Inggris untuk pemusatan latihan menjelang Piala Dunia 2026. Saat ini, Ngumoha kembali mendapat kesempatan membela Timnas Inggris di Nations League 2026. Tidak keberatan, Iraola menilai pemanggilan Ngumoha ke Timnas Inggris merupakan sesuatu yang pantas. 

Pelatih Liverpool itu juga menyebut gelandang Alex Scott yang pernah bekerja sama dengannya di AFC Bournemouth, layak memperoleh kesempatan serupa. “Saya sangat senang untuk keduanya. Saya pikir mereka berdua benar-benar layak mendapatkannya,” kata Iraola dikutip dari ESPN.

“Mereka berdua juga pergi membantu tim nasional sebelum turnamen dan saya yakin mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Saya hanya bisa berbicara sangat positif tentang keduanya. Ini sangat pantas, mereka sangat siap dan saya berharap mereka berdua menikmatinya,” lanjutnya.

Ngumoha sendiri telah mencatatkan lima penampilan bersama Liverpool musim ini. Ngumoha juga dipercaya tampil sejak menit awal ketika Liverpool menang 3-1 atas Tottenham Hotspur pada putaran ketiga Carabao Cup, Rabu (16/9). Ngumoha sebenarnya sempat mengalami kesulitan pada awal pertandingan. Sang pemain kehilangan beberapa duel ketika berhadapan dengan Destiny Udogie. 

Namun, Iraola justru mengapresiasi kemampuan pemain mudanya untuk bangkit dan tetap menjalankan tugas setelah awal yang kurang baik. “Pada pertandingan melawan Spurs, misalnya, dia mungkin tidak memiliki awal terbaik dalam pertandingan, tetapi saya menyukai bagaimana dia bangkit dari situasi itu,” ujar Iraola.

“Dia kehilangan beberapa duel pada awal pertandingan. Udogie merupakan pemain yang sangat kuat. Namun setelah itu, dia menjalankan tugasnya. Dalam dua gol pertama, dia terlibat. Semuanya berasal dari situasi satu lawan satu yang dia jalani dan dia mengambil keputusan dengan baik,” imbuhnya.

Ngumoha selama ini lebih sering bermain di sisi kiri. Namun, Iraola ingin para pemain sayapnya mampu beroperasi di kedua sisi lapangan. Menurutnya, Ngumoha menunjukkan sikap yang tepat karena bersedia menjalankan kebutuhan tim tanpa mempermasalahkan posisi bermain. “Aksi permainan berakhir di sisi lapangan yang lain, tetapi dia ikut berperan dalam proses terciptanya gol itu dan itulah hal yang ingin kami tanamkan padanya,” jelas Iraola.

“Dia masih harus beradaptasi dengan ritme liga karena dia masih sangat muda dan baru berusia 18 tahun. Namun, dia memiliki kualitas untuk terlibat dalam permainan seperti itu. Saya terutama menyukai sikapnya karena dia tidak seperti, ‘Saya lebih suka bermain di sini.’ Dia siap melakukan apa yang kami butuhkan,” lanjut Iraola.

Editor: Banu Adikara
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