6 Wonderkid Liverpool yang Diprediksi Bersinar di Era Andoni Iraola

Pemain muda Liverpool Rio Ngumoha. (Dok Liverpool FC)
JawaPos.com – Akademi Liverpool kembali melahirkan sederet talenta yang siap mengikuti jejak para lulusan legendaris seperti Steven Gerrard, Michael Owen, Robbie Fowler, hingga Trent Alexander-Arnold.
Musim 2026/2027 diprediksi menjadi panggung bagi sejumlah pemain muda The Reds untuk menembus skuad utama. Kedatangan pelatih anyar Andoni Iraola membuka peluang baru bagi para wonderkid Liverpool untuk menunjukkan kualitas mereka, terutama sepanjang pramusim.
Berikut enam pemain muda Liverpool yang berpotensi mencuri perhatian musim depan.
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Rio Ngumoha sudah mulai mencicipi atmosfer tim utama pada musim lalu. Winger berusia 17 tahun itu tampil menjanjikan berkat kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberaniannya menghadapi bek lawan.
Ia mencatatkan 29 penampilan dengan torehan tiga gol. Meski Liverpool telah mendatangkan Victor Munoz dan masih berpeluang merekrut winger baru sebagai pengganti Mohamed Salah, peluang Ngumoha untuk mendapat menit bermain tetap terbuka lebar.
Pemain muda asal Inggris itu bahkan telah mengoleksi satu penampilan bersama tim nasional senior. Agar benar-benar menjadi pilihan utama Iraola, Ngumoha hanya perlu meningkatkan efektivitas penyelesaian akhirnya.
Musim pertama Giovanni Leoni di Liverpool nyaris tak berjalan sesuai rencana. Bek muda asal Italia itu mengalami cedera ACL saat menjalani debutnya di ajang Piala Carabao, tak lama setelah direkrut dari Parma seharga sekitar USD 40,7 juta.
Kini Leoni masih menjalani proses pemulihan sehingga belum diperkirakan tampil penuh pada pramusim. Namun, situasi di lini belakang Liverpool membuka peluang besar baginya setelah pulih.
Kepergian Ibrahima Konate membuat kedalaman sektor bek tengah berkurang. Selain Virgil van Dijk dan Joe Gomez yang kerap dibekap cedera, Jeremy Jacquet menjadi satu-satunya opsi muda di posisi tersebut.
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