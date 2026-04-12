Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
13 April 2026, 06.40 WIB

Liverpool Menang 2-0 atas Fulham, Gol Rio Ngumoha Bikin Arne Slot Dilematis

Pemain muda Liverpool, Rio Ngumoha. (sumber ig rio_ngumoha)

JawaPos.com - Di tengah tekanan yang mengarah ke Arne Slot, Liverpool FC menemukan setitik harapan saat Liverpool FC (LFC) menang 2-0 atas Fulham. Tepatnya pada  matchweek ke-32 Premier League, dini hari kemarin (12/4). Wide attacker Rio Ngumoha berhasil memecahkan rekor gol termuda di Anfield milik Raheem Sterling.

Ngumoha, berusia 17 tahun 225 hari saat mencetak gol pertama LFC pada menit ke-36 lawan Fulham. Dia lebih muda dari Sterling yang mencetak rekor di usia 17 tahun 317 hari pada Oktober 2012, atau sekitar 13 setengah tahun yang lalu. Lewat pergerakanya, Ngumoha kemudian berperan dalam gol kedua yang dicetak Mohamed Salah menit ke-40.

Slot pun mengakui perkembangan pemain yang sempat membela Chelsea Youth itu. “Dalam laga ini Rio menunjukkan mengapa saya semakin sering memainkannya. Dia semakin kuat, semakin bugar, dan semakin siap bermain di level ini di usia 17 tahun,” ujar Slot dikutip dari BBC.

Tapi, performa impresif itu juga memunculkan pertanyaan. Apakah Ngumoha akan mendapat kesempatan tampil saat leg kedua perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Anfield pada Rabu (15/4) dini hari WIB?

Dengan posisi tertinggal 0-2 dari PSG, Slot bisa saja sedikit ‘berjudi’ dengan memberi kesempatan kepada Ngumoha sejak awal. “Anda harus memberinya menit bermain secara bertahap. Namun performanya saat ini memang lebih baik dibandingkan Cody Gakpo,” kata eks bek Liverpool Stephen Warnock kepada BBC Radio 5 Live.

Slot pun tidak menutup kemungkinan itu. “Ya, saya pikir dia siap. Sekarang pertanyaannya adalah: bisakah dia melakukannya lagi dua hari kemudian? Itu pertanyaan lain. Tapi apakah dia bisa bermain dan tampil di level itu? Ya,” ucap Slot dikutip dari laman Liverpool.

