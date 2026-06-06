Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 6 Juni 2026 | 19.55 WIB

Bayern Munchen Inginkan Rio Ngumoha, Liverpool Tolak Mentah-Mentah

Liverpool tolak keinginan Bayern Munchen rekrut Rio Ngumoha. (Dok. Rio Ngumoha) - Image

Liverpool tolak keinginan Bayern Munchen rekrut Rio Ngumoha. (Dok. Rio Ngumoha)

JawaPos.com - Bayern Munchen menaruh ketertarikan kepada pemain muda Liverpool Rio Ngumoha. Namun sepertinya ketertarikan tersebut bakal berakhir sia-sia bagi Die Roten.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Liverpool tidak ingin melepas dan menjual Rio Ngumoha ke tim manapun, termasuk Bayern Munchen. Pihak klub menegaskan bahwa wonderkidnya itu tetap bertahan di Liverpool setelah melakukan perpanjangan kontrak pada September 2025.

"EKSKLUSIF: Liverpool menganggap Rio Ngumoha Tak tersentuh dan tidak untuk dijual musim panas ini. Terlepas dari laporan tentang kepindahan ke Bayern, sikap Liverpool jelas bahwa Ngumoha tidak akan meninggalkan klub setelah menandatangani kontrak baru. Jawaban Liverpool atas rumor transfer ke Bayern. Tidak mungkin," tulis Fabrizio Romano di Instagram.

Musim 2025/2026, Liverpool memberikan menit bermain yang cukup untuk Rio Ngumoha. Melansir Transfermarkt, dia bermain 29 pertandingan di semua kompetisi seperti Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, dan EFL Cup.

Di musim tersebut, Rio berhasil mencetak dua gol untuk Liverpool. Pemain 17 tahun itu juga punya koleksi satu assist.

Rio juga berhasil membuat rekor baru di musim keduanya bermain di tim senior. Melansir sosial media klub, dia menjadi pencetak gol termuda di Anfield saat berusia 17 tahun 225 hari.

Secara statistik, Rio memiliki ketajaman saat bergerak di sisi sayap. Melansir laman Premier League, pemain nomor punggung 74 itu melepaskan enam tendangan dari dalam kotak penalti.

Dengan potensi yang dimiliki Rio, wajar bagi Bayern Munchen untuk ingin memiliki pemain muda lainnya di sisi sayap. Sebab, mereka sudah memiliki Lennart Karl yang berusia 18 tahun.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Tottenham Hotspur Dapat Andy Robertson Gratis, Liverpool Tancap Gas Kejar Gelandang Muda Bournemouth - Image
Sepak Bola Dunia

Tottenham Hotspur Dapat Andy Robertson Gratis, Liverpool Tancap Gas Kejar Gelandang Muda Bournemouth

Sabtu, 6 Juni 2026 | 13.48 WIB

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta! - Image
Sepak Bola Dunia

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

Minggu, 31 Mei 2026 | 02.53 WIB

Kontraknya Tak Diperpanjang Liverpool, Ibrahima Konate Dikabarkan Siap ke PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Kontraknya Tak Diperpanjang Liverpool, Ibrahima Konate Dikabarkan Siap ke PSG

Jumat, 29 Mei 2026 | 23.53 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

4

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

8

Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?

9

Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'

10

Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore