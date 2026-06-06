Bayern Munchen Inginkan Rio Ngumoha, Liverpool Tolak Mentah-Mentah

JawaPos.com - Bayern Munchen menaruh ketertarikan kepada pemain muda Liverpool Rio Ngumoha. Namun sepertinya ketertarikan tersebut bakal berakhir sia-sia bagi Die Roten.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Liverpool tidak ingin melepas dan menjual Rio Ngumoha ke tim manapun, termasuk Bayern Munchen. Pihak klub menegaskan bahwa wonderkidnya itu tetap bertahan di Liverpool setelah melakukan perpanjangan kontrak pada September 2025.

"EKSKLUSIF: Liverpool menganggap Rio Ngumoha Tak tersentuh dan tidak untuk dijual musim panas ini. Terlepas dari laporan tentang kepindahan ke Bayern, sikap Liverpool jelas bahwa Ngumoha tidak akan meninggalkan klub setelah menandatangani kontrak baru. Jawaban Liverpool atas rumor transfer ke Bayern. Tidak mungkin," tulis Fabrizio Romano di Instagram.

Musim 2025/2026, Liverpool memberikan menit bermain yang cukup untuk Rio Ngumoha. Melansir Transfermarkt, dia bermain 29 pertandingan di semua kompetisi seperti Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, dan EFL Cup.

Di musim tersebut, Rio berhasil mencetak dua gol untuk Liverpool. Pemain 17 tahun itu juga punya koleksi satu assist.

Rio juga berhasil membuat rekor baru di musim keduanya bermain di tim senior. Melansir sosial media klub, dia menjadi pencetak gol termuda di Anfield saat berusia 17 tahun 225 hari.

Baca Juga:Eks Bek Chile Gonzalo Jara Sebut Lionel Messi Dinilai Lebih Sulit Dihentikan Dibanding Ronaldo

Secara statistik, Rio memiliki ketajaman saat bergerak di sisi sayap. Melansir laman Premier League, pemain nomor punggung 74 itu melepaskan enam tendangan dari dalam kotak penalti.