Andik Vermansyah Pulang ke GBT, Siap Lawan Persebaya dan Bawa Garudayaksa FC Curi Poin

Andik Vermansah kembali ke kasta tertinggi bersama Garudayaksa FC. Di usia 34 tahun, dia siap bersaing dengan pemain asing dan berebut tempat di tim utama. (Dok. Andik)
JawaPos.com - Andik Vermansyah akan menjalani pertandingan penuh emosional saat Garudayaksa FC bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9).
Pertandingan ini menjadi momen spesial bagi Andik. Winger Garudayaksa FC tersebut merupakan pemain asal Surabaya dan pernah menjadi bagian penting dari perjalanan Persebaya. Karena itu, kembali bermain di GBT menghadirkan suasana tersendiri bagi pemain berpengalaman tersebut.
Meski memiliki ikatan kuat dengan Persebaya dan Bonek Mania, Andik memastikan dirinya tetap profesional. Fokusnya saat ini adalah membantu Garudayaksa FC meraih hasil positif dalam lawatan ke Kota Pahlawan.
Andik juga memastikan seluruh pemain Garudayaksa FC sudah siap menghadapi pertandingan. Kedatangan sejumlah pemain anyar disebut menjadi tambahan tenaga bagi tim untuk meningkatkan performa pada awal musim.
"Pastinya kami sangat siap untuk berangkat ke Surabaya. Bagaimana caranya kita untuk curi poin di sini. Dan mungkin ada angin segar karena berdatangan pemain-pemain baru melengkapi skuad kami. Insyaallah kami akan tampil maksimal dan pastinya berjuang untuk curi poin di Surabaya," ujar Andik dalam konferensi pers sebelum pertandingan.
Bagi Andik, Surabaya bukan sekadar tempat berlangsungnya pertandingan. Kota tersebut memiliki banyak kenangan dalam perjalanan kariernya, termasuk saat dirinya menjadi bagian dari Persebaya dan dekat dengan para pendukung klub.
Ia pun mengaku senang bisa kembali bermain menghadapi Persebaya setelah cukup lama tidak bertemu dalam sebuah pertandingan.
"Pastinya sangat senang sekali, apalagi sudah lama tidak bertanding melawan Persebaya lagi. Saya sangat bangga sekali, dulu saya juga bagian dari teman-teman suporter lah seperti itu," ungkapnya.
Namun, statusnya sebagai pemain Garudayaksa FC membuat Andik harus mengesampingkan perasaan tersebut selama pertandingan berlangsung. Ia ingin memberikan kemampuan terbaik untuk timnya.
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Jawa Pos
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