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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 05.20 WIB

Java United Hadapi Persija Jakarta di Bali, David da Silva Soroti Taktik Baru Shin Tae-yong

Striker Malut United David da Silva memimpin bursa top skor Super Leagua musim ini. Ia bisa jadi top skor tertua Liga Indonesia. (Dok.Malut United) - Image

Striker Malut United David da Silva memimpin bursa top skor Super Leagua musim ini. Ia bisa jadi top skor tertua Liga Indonesia. (Dok.Malut United)

JawaPos.com - Java United FC punya modal tersendiri jelang menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta tersebut akhirnya dipindahkan ke Bali. Kondisi itu coba dimanfaatkan Java United untuk menghadapi Persija yang berstatus sebagai tuan rumah.

Penyerang andalan Java United, David da Silva, memastikan dirinya siap tampil pada pertandingan tersebut. Hal itu disampaikan setelah dirinya menjalani latihan di Stadion Samudera Kuta, Jumat (18/9).

Dalam sesi latihan tersebut, kaki kanan David sempat terlihat dibalut es batu. Namun, kondisi itu tidak membuat striker asal Brasil tersebut meragukan kebugarannya untuk pertandingan melawan Macan Kemayoran.

David justru menegaskan kesiapannya untuk tampil dan tidak mempermasalahkan perubahan lokasi pertandingan. Menurutnya, Bali bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi Java United.

"Ini bukan masalah. Saya siap, saya akan tampil besok. Tempat ini (Bali) bukan kandang mereka karena mereka harus datang dari jauh," kata David, Jumat (18/9).

David menilai Persija kehilangan salah satu keuntungan sebagai tim tuan rumah karena pertandingan digelar di Bali dan tidak bisa dihadiri langsung pendukung mereka. Meski demikian, dia menyadari pertandingan tetap terbuka dan segala kemungkinan bisa terjadi.

" Mereka mungkin kehilangan keuntungan bermain di hadapan para pendukungnya. Namun, pertandingan ini tetap bisa menghasilkan apa saja," lanjutnya.

Selain faktor venue, David juga mencermati perubahan permainan Persija sejak ditangani Shin Tae-yong. Dia mengaku sudah melihat rekaman pertandingan Persija saat menghadapi Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung.

Editor: Banu Adikara
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