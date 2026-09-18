Java United Incar Poin Perdana, Fabio Lefundes Siapkan Tim Hadapi Persija Jakarta di Gianyar

JawaPos.com - Java United FC membawa misi mendapatkan poin saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) dengan kickoff pukul 19.00 WIB.

Pelatih Java United, Fabio Lefundes, menyadari laga melawan Persija bukan pertandingan mudah. Namun, situasi tim membuat Laskar Kepodang Emas harus berusaha keras mendapatkan hasil positif.

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Java United belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal musim ini. Mereka bermain imbang 1-1 saat menjamu Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, pada pekan pertama.

Pada pertandingan berikutnya, Java United kembali gagal mendapatkan poin penuh. Gustavo Franca dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 2-3 dalam pertandingan di Banten International Stadium, Serang, akhir pekan lalu.

Dua hasil tersebut membuat Java United tertahan di papan bawah. Kondisi itu semakin terasa karena mereka harus mengejar ketertinggalan setelah mendapatkan pengurangan dua poin.

Karena itu, laga melawan Persija menjadi kesempatan bagi Java United untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang mereka bersaing di awal musim.

“Target Java United adalah mendapatkan hasil positif. Kami harus meraih poin untuk mengangkat posisi di klasemen. Kami siap melawan Persija setelah mendapatkan banyak pembelajaran di dua laga terakhir. Tidak ada pilihan, Java United datang untuk mendapatkan poin,” ujar Fabio Lefundes dalam konferensi pers, Jumat (18/9).