Shin Tae-yong Sedih Laga Kandang Persija Kontra Java United Digelar Tanpa Penonton

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong mengaku sedih laga kandang timnya kontra Java United digelar tanpa penonton. Arsitek asal Korea Selatan tidak ingin hal serupa terjadi lagi di laga-laga kandang berikutnya.

Persija lagi-lagi harus terusir dari Jakarta. Laga pekan ketiga Super League 2026-2027 harus digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam WIB.

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, tidak bisa dipakai karena dalam rangka mempersiapkan agenda Timnas Indonesia di FIFA Asean Cup 2026. Sementara Jakarta International Stadium (JIS) akan dipakai konser musisi asal Kanada, The Weeknd.

Tak hanya digelar jauh dari rumah, Persija juga tampil tanpa dukungan Jakmania di stadion karena tadanya agenda Pemilihan Kepada Desa serentak di Gianyar pada Minggu (20/9). Kenyataan tersebut membuat Shin Tae-yong sedih.

“Singkatnya, ini sangat disayangkan dan menyedihkan. Meskipun ini pertandingan kandang kita, pendukung tuan rumah tidak dapat memberikan dukungan secara langsung,” ujar Shin Tae-yong pada konferensi pers jelang laga, Jumat (18/9).

“Kenyataan bahwa kita harus memainkan laga kandang di luar daerah sangat menyakitkan hati. Keinginan pribadi saya adalah agar hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong berharap agar para suporter tetap menyempatkan diri menyaksikan pertandingan dan memberi dukungan dari rumah. Dia berharap dukungan Jakmania di rumah masing-masing bisa menular kepada kepercayaan diri para pemain meski terpaut ribuan kilometer.

“Namun demikian, saya akan sangat berterima kasih jika para pendukung terus memberikan dukungan dari hati saat menyaksikan di TV, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membalas dukungan tersebut,” tuturnya.