Persija Jakarta Incar Kemenangan Ketiga, Shin Tae-yong Waspadai Ancaman Java United FC

JawaPos.com - Persija Jakarta berpeluang melanjutkan start positif di BRI Super League 2026/27. Macan Kemayoran akan menghadapi Java United FC pada pekan ketiga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.

Persija datang ke pertandingan tersebut dengan modal dua kemenangan beruntun. Tim ibu kota sebelumnya berhasil mengalahkan Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung.

Menariknya, Persija melakukan persiapan yang sedikit berbeda untuk pertandingan kali ini. Rombongan tim sudah tiba di Bali sejak H-2 pertandingan, lebih awal dari kebiasaan sebelumnya yang biasanya baru datang sehari sebelum laga.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menyebut keputusan tersebut dilakukan agar tim memiliki waktu lebih banyak untuk mengatur kondisi pemain.

Waktu tambahan di Bali juga dimanfaatkan untuk menjaga kebugaran sekaligus mematangkan persiapan menghadapi Java United.

“Persiapan berjalan dengan baik. Kami datang dua hari sebelum pertandingan, bukan sehari sebelumnya. Jadi, pengaturan kondisi pemain juga berjalan dengan baik saat ini,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pralaga.

Meski Persija sedang berada dalam tren positif, Shin Tae-yong meminta para pemainnya tidak kehilangan fokus. Ia ingin tim tetap bermain dengan identitas sendiri dan menjalankan rencana yang sudah disiapkan.

Menurutnya, kedisiplinan sepanjang pertandingan akan menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan hasil maksimal.