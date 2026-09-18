Hadapi PSPS Pekanbaru, Persiraja Banda Aceh Datang dengan Target Raih Kemenangan

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh membawa 23 pemain dalam lawatan ke Pekanbaru, Riau, untuk menghadapi PSPS Pekanbaru pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27.

Rombongan Laskar Rencong bertolak dari Banda Aceh pada Kamis (17/9).

Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh dijadwalkan berlangsung di Pekanbaru pada Sabtu (19/9).

Persiraja datang dengan tekad membawa pulang hasil maksimal setelah gagal meraih poin penuh pada pertandingan perdana musim ini.

Manajer Persiraja, Ridha Mafdhul atau yang akrab disapa Gidong, mengatakan 23 pemain yang dibawa ke Pekanbaru merupakan bagian dari skuad yang dipersiapkan untuk pertandingan tersebut.

Menurutnya, seluruh pemain diharapkan mampu menjalankan persiapan yang telah dilakukan bersama tim ketika pertandingan berlangsung. Persiraja juga ingin menebus poin yang sebelumnya hilang saat bermain di kandang.

“Untuk pertandingan ke Pekanbaru, kami membawa 23 pemain. Kami tentu berharap seluruh persiapan yang sudah dilakukan bisa diterapkan dengan baik saat pertandingan. Kita harus mencari poin pengganti yang pekan lalu hilang di kandang,” ujar Gidong.

Baca Juga:Persebaya Surabaya Waspadai Pemain Berkualitas Garudayaksa FC

Persiraja memiliki target jelas dalam lawatan kali ini. Gidong berharap para pemain dapat menjaga fokus sepanjang pertandingan dan menjalankan instruksi dari tim pelatih dengan baik.

“Kami menargetkan kemenangan. Para pemain harus fokus dan menjalankan instruksi tim dengan baik selama pertandingan,” katanya.