Prediksi PSPS Pekanbaru vs Persiraja Banda Aceh: Memburu Poin Perdana

JawaPos.com – PSPS Pekanbaru akan menjalani laga kandang pertamanya pada kompetisi Championship Liga 2 2026/2027. Askar Bertuah dijadwalkan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, Sabtu (19/9) sore.

Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit sekaligus memburu poin perdana setelah harus mengawali kompetisi dengan kekalahan.

Pada pertandingan pembuka, PSPS harus mengakui keunggulan tuan rumah PSIS Semarang dengan skor 1-2. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (11/9) lalu.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi skuad asuhan Akhyar Ilyas. Pelatih PSPS menilai timnya sebenarnya mampu memberikan perlawanan kepada PSIS.

Namun, sejumlah kesalahan kecil membuat PSPS kembali kebobolan pada babak kedua dan gagal membawa pulang poin dari Semarang.

Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, kekalahan dari PSIS telah menjadi bahan evaluasi bagi tim. Menurutnya, tim pelatih langsung melakukan pembenahan untuk menghadapi pertandingan berikutnya, terutama saat tampil di hadapan pendukung sendiri.

"Kami sudah melakukan evaluasi untuk lebih baik lagi," ungkap Akhyar.

Setelah menjalani pertandingan tandang tersebut, skuad PSPS kini kembali ke Pekanbaru. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Askar Bertuah bertekad memperbaiki sejumlah kekurangan dan tampil lebih solid saat menghadapi Persiraja.

Laga ini sekaligus menjadi ujian penting bagi PSPS untuk menunjukkan perkembangan tim setelah menjalani persiapan dan pertandingan perdana di kompetisi musim ini. Dukungan suporter di Stadion Kaharuddin Nasution diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain.