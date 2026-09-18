Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
jpg
Jumat, 18 September 2026 | 18.02 WIB

Prediksi PSPS Pekanbaru vs Persiraja Banda Aceh: Memburu Poin Perdana

PSPS Pekanbaru menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Liga 2 2026/2027. Keduanya memburu poin perdana. (Dok. PSIS) - Image

PSPS Pekanbaru menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Liga 2 2026/2027. Keduanya memburu poin perdana. (Dok. PSIS)

JawaPos.com – PSPS Pekanbaru akan menjalani laga kandang pertamanya pada kompetisi Championship Liga 2 2026/2027. Askar Bertuah dijadwalkan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, Sabtu (19/9) sore.

Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit sekaligus memburu poin perdana setelah harus mengawali kompetisi dengan kekalahan.

Pada pertandingan pembuka, PSPS harus mengakui keunggulan tuan rumah PSIS Semarang dengan skor 1-2. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (11/9) lalu.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi skuad asuhan Akhyar Ilyas. Pelatih PSPS menilai timnya sebenarnya mampu memberikan perlawanan kepada PSIS.

Namun, sejumlah kesalahan kecil membuat PSPS kembali kebobolan pada babak kedua dan gagal membawa pulang poin dari Semarang.

Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, kekalahan dari PSIS telah menjadi bahan evaluasi bagi tim. Menurutnya, tim pelatih langsung melakukan pembenahan untuk menghadapi pertandingan berikutnya, terutama saat tampil di hadapan pendukung sendiri.

"Kami sudah melakukan evaluasi untuk lebih baik lagi," ungkap Akhyar.

Setelah menjalani pertandingan tandang tersebut, skuad PSPS kini kembali ke Pekanbaru. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Askar Bertuah bertekad memperbaiki sejumlah kekurangan dan tampil lebih solid saat menghadapi Persiraja.

Laga ini sekaligus menjadi ujian penting bagi PSPS untuk menunjukkan perkembangan tim setelah menjalani persiapan dan pertandingan perdana di kompetisi musim ini. Dukungan suporter di Stadion Kaharuddin Nasution diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain.

Di sisi lain, Persiraja Banda Aceh juga datang ke Pekanbaru dengan membawa hasil kurang maksimal dari pertandingan pertamanya. Tim berjuluk Laskar Rencong tersebut kalah tipis 0-1 dari Semen Padang FC di Stadion H Dimurthala, Banda Aceh, Ahad (13/9).

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: riau pos
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSIM Bawa 25 Pemain ke Surabaya, Pede Tantang Persebaya di GBT - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Bawa 25 Pemain ke Surabaya, Pede Tantang Persebaya di GBT

Minggu, 13 September 2026 | 09.00 WIB

PSPS Pekanbaru Pulang, Persiraja Menanti di Laga Kandang Perdana - Image
Sepak Bola Indonesia

PSPS Pekanbaru Pulang, Persiraja Menanti di Laga Kandang Perdana

Kamis, 17 September 2026 | 17.42 WIB

PSPS Pekanbaru Tumbang di Markas PSIS, Akhyar Ilyas Janjikan Evaluasi untuk Laga Berikutnya - Image
Sepak Bola Indonesia

PSPS Pekanbaru Tumbang di Markas PSIS, Akhyar Ilyas Janjikan Evaluasi untuk Laga Berikutnya

Minggu, 13 September 2026 | 13.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore