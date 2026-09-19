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Andika Rachmansyah
Minggu, 20 September 2026 | 01.34 WIB

Starting XI Persija Jakarta vs Java United: Shin Tae-yong Tak Ubah Komposisi

Momen Rizky Ridho saat Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani) - Image

Momen Rizky Ridho saat Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com – Susunan pemain Persija Jakarta menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027 sudah diketahui. Pelatih Persija, Shin Tae-yong tidak banyak mengubah komposisi.

Persija menghadapi Java United di Stadion I Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam WIB. Tim berjuluk Macan Kemayoran tidak banyak melakukan perbedaan dari susunan pemain saat mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1 pekan lalu. 

Satu hal yang membedakan ialah nama Witan Sulaeman yang kembali masuk ke dalam daftar susunan pemain. Namun namanya tercantum di daftar pemain yang menghuni bangku cadangan.

Pada pos penjaga gawang, Shin Tae-yong tetap memberi kepercayaan kepada Nadeo Argawinata. Adapun di lini belakang tetap dihuni Radovan Pankov, Rizky Ridho, Denis Kolinger dan Karim Memija. 

Sementara lini tengah tetap dihuni Stjepan Loncar, Kyohei Yoshino dan Fabio Calonego. Di pos ujung tombak, Alexander Jeremejeff tetap tampil menjadi starter, sedangkan Ivan Mamut kembali ditaruh di bangku cadangan. 

Jeremejeff ditemani Arlyansyah Abdulmanan dan Rayhan Hannan di lini depan. Sementara di kubu Java United, tim yang berstatus tim tamu itu juga menurunkan skuad terbaik.

Jorge Meurer menghuni pos penjaga gawang, dikawal oleh Gustavo Franca, Christian Gomis, Muhamad Firly dan Yance Sayuri. Adapun pos lini tengah Java United dihuni Jonata Machado, Ridho Syuhada dan Yakob Sayuri. 

Poin menarik adalah Gustavo Almeida yang akan menghadapi mantan klubnya. Bomber asal Brasil ini dipasang di pos lini depan ditemani David Da Silva dan Kaio Nunes

Susunan Pemain Persija vs Java United

Persija Jakarta: Nadeo Argawinata (PG); Radovan Pankov, Denis Kolinger, Rizky Ridho, Karim Memija; Kyohei Yoshino, Fabio Calonego; Arlyansyah Abdulmanan, Rayhan Hannan, Alexander Jeremejeff

Editor: Banu Adikara
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