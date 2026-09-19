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Andika Rachmansyah
Minggu, 20 September 2026 | 03.02 WIB

Arlyansyah Abdulmanan Bawa Persija Jakarta Unggul 1-0 Atas Java United di Babak Pertama

Selebrasi pemain Persija, Arlyansyah Abdulmanan usai jebol gawang Java United / Dok: Persija - Image

Selebrasi pemain Persija, Arlyansyah Abdulmanan usai jebol gawang Java United / Dok: Persija

JawaPos.com – Persija Jakarta unggul tipis 1-0 atas Java United di babak pertama laga pekan ketiga Super League 2026/2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam WIB.

Persija Jakarta berhasil mendominasi permainan sepanjang laga. Sementara Java United hanya menunggu momentum serangan balik melalui umpan terobosan.

Java United menerapkan blok pertahanan rendah, namun tidak sulit bagi Persija untuk menggedor pertahanan lawan. Laga baru berjalan 13 menit, tim berjuluk Macan Kemayoran sudah berhasil unggul lewat sontekan Arlyansyah Abdulmanan.

Umpan Karim Memija berhasil dikonversikan menjadi gol oleh winger berusia 20 tahun itu. Java United mencoba mengembangkan permainan, namun gagal menciptakan peluang berbahaya.

Terhitung hanya peluang David Da Silva saja yang cukup membahayakan gawang Persija. Peluang tersebut mampu diantisipasi penjaga gawang Persija, Nadeo Argawinata.

Memasuki menit ke-33, Persija kembali menebar ancaman melalui upaya Fabio Calonego, namun belum membuahkan hasil. Persija mengulang cara yang sama seperti saat mencetak dua gol ke gawang Persib Bandung, dan pada gol pertama ke gawang Java United.

Namun lini belakang Java United tampil disiplin. Umpan-umpan yang diarahkan ke kotak penalti selalu mampu dipatahkan. Alhasil skor tipis 1-0 untuk keunggulan Persija menutup jalannya babak pertama.

Susunan Pemain Persija vs Java United

Persija Jakarta: Nadeo Argawinata (PG); Radovan Pankov, Denis Kolinger, Rizky Ridho, Karim Memija; Kyohei Yoshino, Fabio Calonego; Arlyansyah Abdulmanan, Rayhan Hannan, Alexander Jeremejeff

Pelatih: Shin Tae-yong

Editor: Banu Adikara
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