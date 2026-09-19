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Farid S. Maulana
Sabtu, 19 September 2026 | 17.47 WIB

Prediksi de Red FC vs RANS: Aji Santoso Tak Ingin Buang Peluang

de Red FC membidik kemenangan atas RANS Nusantara FC. Aji Santoso meminta pemain memaksimalkan setiap peluang untuk mencetak gol. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

de Red FC membidik kemenangan atas RANS Nusantara FC. Aji Santoso meminta pemain memaksimalkan setiap peluang untuk mencetak gol. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kekalahan di laga perdana Championship 2026-2027 menjadi pelajaran berharga bagi de Red FC. Tim ingin bangkit di laga kedua saat menjamu RANS Nusantara FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, sore nanti.

Pelatih de Red FC Aji Santoso mengatakan sudah melakukan evaluasi pascakekalahan atas Kendal Tornado FC (12/9). Khususnya soal penyelesaian akhir di depan gawang.

"Harapannya untuk besok (hari ini), tiap ada peluang harus dimaksimalkan menjadi gol," ucapnya.

Bagi Aji, kemenangan wajib didapat oleh anak asuhnya. Kemenangan yang menurutnya bakal mampu mengangkat mental tim untuk menatap laga-laga selanjutnya.

"Saya sudah instruksikan kepada pemain bahwa pertandingan kedua ini harus maksimal untuk dapat poin tiga," jelasnya.

Mantan pelatih Persebaya itu menambahkan, pertandingan tidak akan berjalan mudah. RANS Nusantara FC bukan lawan sembarangan.

Hal tersebut terbukti dari kemenangan comeback 3-2 pada laga perdana saat melawan Persiba Balikpapan pada 13 September lalu.

Selain itu, adanya sosok pelatih Kas Hartadi menjadi alasan lain mengapa tim tamu wajib diwaspadai. Menurut Aji, Kas adalah sosok pelatih berpengalaman di sepak bola Indonesia.

"Kami sangat menghargai sosok beliau. Tapi yang terpenting, pemain harus bangkit dan meraih kemenangan," tegasnya.

Sementara itu, pelatih RANS Nusantara FC Kas Hartadi menegaskan tidak mau meremehkan de Red FC meski di laga perdana menelan kekalahan.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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