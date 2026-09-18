Prediksi Skor RANS Nusantara vs De Red FC: Tamu Incar Poin di Surabaya

JawaPos.com — RANS Nusantara FC menghadapi De Red FC pada pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

RANS Nusantara FC datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan atas Persiba Balikpapan pada pertandingan pembuka. Sementara itu, De Red FC berusaha bangkit setelah kalah 0-1 dari Kendal Tornado FC.

Pelatih RANS Nusantara FC Kas Hartadi menegaskan timnya tidak ingin terlena dengan hasil pada pertandingan sebelumnya. RANS tetap mewaspadai kekuatan De Red FC, terutama kecepatan para pemain mudanya.

"De Red FC memang tim bagus yang dihuni pemain-pemain muda, pastinya kami sudah bersiap untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan pemain De Red FC," kata Kas Hartadi saat konferensi pers prapertandingan secara daring, Jumat (18/9).

Kas Hartadi mengatakan RANS Nusantara FC telah melakukan persiapan dari berbagai aspek, mulai fisik, mental, hingga taktik. Timnya juga bertekad mencuri poin dari pertandingan tersebut.

"Yang penting untuk besok kami tetap kerja keras supaya bisa mencuri poin di kandang De Red FC," ujarnya.

Menurut Kas Hartadi, tidak adanya sesi official training di Stadion Gelora 10 November sesuai regulasi I.League pada kompetisi Championship 2026/2027 tidak menjadi masalah bagi timnya. Kondisi lapangan yang dinilai cukup baik membuat RANS tetap bisa mempersiapkan diri secara maksimal.

Sementara itu, pemain RANS Nusantara FC Dias Angga menegaskan timnya akan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang didapat sepanjang pertandingan.

"Kami dari tim RANS Nusantara bertekad mencuri poin untuk pertandingan besok, tentunya kami akan memaksimalkan kesempatan yang ada dan mudah-mudahan kami semua bisa memanfaatkannya dengan baik," kata Dias Angga.