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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 03.36 WIB

Persija Jakarta Hadapi Java United, Shin Tae-yong Ungkap Hal yang Harus Diwaspadai Anak Asuhnya

Pelatih Kepala Shin Tae-Yong saat pertandingan melawan Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih Kepala Shin Tae-Yong saat pertandingan melawan Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta tidak ingin dua kemenangan pada awal BRI Super League 2026/27 membuat fokus tim menurun.

Setelah mengalahkan Borneo FC dan Persib Bandung, Macan Kemayoran langsung mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya menghadapi Java United FC.

Persija dijadwalkan bertemu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi tim ibu kota untuk melanjutkan tren positif yang sudah dibangun pada dua pertandingan pertama musim ini.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menyadari pertandingan melawan Java United tidak akan mudah. Menurutnya, calon lawan memiliki karakter permainan dengan mobilitas tinggi dan sejumlah pemain yang aktif bergerak untuk mencari ruang.

Kondisi tersebut membuat Persija harus menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong meminta para pemainnya tetap disiplin dalam menjalankan rencana permainan dan tidak memberikan kesempatan kepada Java United untuk mengembangkan permainan.

“Java United adalah tim dengan mobilitas tinggi dan banyak pemain yang aktif berlari, serta diperkuat mantan pemain Persija (Gustavo Almeida). Kunci utamanya adalah tim tidak boleh lengah dalam persiapan agar bisa meraih hasil positif,” ujar Shin Tae-yong.

Nama Gustavo Almeida turut menjadi perhatian karena penyerang tersebut pernah memperkuat Persija. Pengalamannya tentu membuat pemain asal Brasil itu cukup mengenal karakter permainan klub yang pernah dibelanya.

Meski demikian, Shin Tae-yong tidak ingin fokus Persija hanya tertuju kepada satu pemain. Kewaspadaan tetap dibutuhkan terhadap seluruh permainan Java United, terutama pergerakan para pemain yang dinilai cukup aktif ketika mencari ruang.

Editor: Banu Adikara
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