Garuda Calling! Ini Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, usai laga melawan Vietnam / Dery Ridwansah JawaPos.com
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, resmi memangil 23 pemain untuk tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Pengumuman resmi tersebut disampaikan melalui akun Instagram Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Jumat (18/9/2026).
"Garuda Calling," tulis akun Instagram resmi Timnas Indonesia.
Pada ajang tersebut, Herdman memanggil pemain terbaik yang saat ini dimiliki Timnas Indonesia. Hanya saja, skuad Garuda tidak akan diperkuat sang kapten, Jay Idzes, karena mengalami cedera.
Dari 23 nama yang dipanggil, tiga di antaranya adalah kiper. Mereka adalah Maarten Paes, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Harus diakui, ketiga kiper tersebut saat ini sedang dalam performa terbaiknya.
Untuk pemain bertahan, Herdman memanggil Kevin Diks, Justin Hubner, Elkan Baggott, Rizky Ridho, Dion Markx, Nathan Tjoe-A-On, Yakob Sayuri, Dony Tri Pamungkas, dan Dean James. Nama Dean James cukup menyita perhatian, karena ini panggilan perdananya di era Herdman.
Rizky Ridho sempat menjadi sorotan karena muncul rumor kalau dirinya tak dipanggil. Namun kenyataannya, kapten Persija Jakarta itu mendapat panggilan. Dony Tri Pamungkas yang diketahui sedang dalam masa pemulihan juga masuk daftar panggilan.
Beralih ke sektor tengah, Timnas Indonesia diperkuat Egy Maulana Vikri, Joey Pelupessy, Jordi Amat, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Rayhan Hannan, dan Thom Haye. Bisa dikatakan, tidak ada perubahan yang terlalu mencolok pada lini tengah dibandingkan daftar pemain sebelum-sebelumnya.
Kemudian untuk penyerang, Herdman mengandalkan Mitchell Baker, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, dan Luke Vickery. Bagi Vickery, ini menjadi panggilan perdananya bersama Timnas Indonesia.
FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura.
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