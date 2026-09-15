Erick Thohir Targetkan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons John Herdman

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, merespons target dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menginginkan skuad Garuda merebut gelar juara di FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyambut optimistis target besar tersebut.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober mendatang. Indonesia dipercaya FIFA untuk menjadi tuan rumah bersama Hong Kong dalam turnamen perdana di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Sebagai tuan rumah pada edisi perdana, PSSI tak ingin menyia-nyiakan momentum tersebut. Erick berharap Timnas Indonesia bisa memanfaatkan momentum emas ini dengan merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Menjawab tantangan tersebut, Herdman mengakui bahwa Erick adalah sosok yang ambisius. Pelatih asal Inggris itu pun ingin menjadi bagian dari sejarah yang tengah dibangun bersama Timnas Indonesia.

"Ya, itu memang tipikal Pak Erick. Anda tahu, Pak Erick membawa saya ke sini karena dia menjual impian kepada saya untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Dia memiliki ambisi besar untuk finis di delapan besar AFC 2027 dan memenangkan trofi, menjadi yang pertama,” kata Herdman di Jakarta, dikutip Selasa (15/9).

“Maksud saya, Anda tentu ingin mengikuti orang seperti itu. Anda ingin menjadi bagian dari penulisan sejarah negara ini, dan kita semua mendapatkan kesempatan dalam 10 hari ke depan untuk memulai perjalanan mengangkat trofi pertama kami dan meraih kemenangan,” sambungnya.

Herdman mengaku senang karena Indonesia dipercaya FIFA sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Eks pelatih Timnas Kanada itu tak ingin menyia-nyiakan momentum emas tersebut. Ia ingin mempersembahkan sebuah trofi kepada seluruh fans Skuad Garuda.

"Saya pikir yang dirasakan adalah kegembiraan. Setiap pemain yang saya ajak bicara dan seluruh staf sangat antusias dengan kesempatan ini. Namun, ini menunjukkan ambisi Pak Erick Thohir untuk membawa turnamen ini ke sini. Ini merupakan pertama kalinya turnamen ini digelar,” ungkapnya.