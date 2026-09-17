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Jumat, 18 September 2026 | 02.15 WIB

Gendut Doni Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Bersaing di ASEAN Cup 2026 Meski Jay Idzes Absen

Legenda sepak bola Indonesia Gendut Doni Christiawan ketika ditemui awak media di Tangerang Selatan, Kamis (17/9/2026). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar) - Image

Legenda sepak bola Indonesia Gendut Doni Christiawan ketika ditemui awak media di Tangerang Selatan, Kamis (17/9/2026). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

JawaPos.com - Legenda sepak bola Indonesia Gendut Doni Christiawan meyakini timnas Indonesia akan tetap punya kekuatan dalam FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada akhir September meski kemungkinan besar sang kapten Jay Idzes absen karena cedera.

"FIFA Asian Cup, Jakarta kebetulan tuan rumah. Saya rasa sebagai pengganti dari Jay Idzes akan lebih berupaya. Mereka akan siap selama diberi kepercayaan oleh pelatih," kata pria yang pernah menjadi top skor Piala Tiger 2000 tersebut, ketika ditemui awak media di Tangerang Selatan, Kamis.

Gendut Doni mengatakan optimisme itu dilatarbelakangi para pemain lain di posisi bek tengah seperti Rizky Ridho, Kevin Diks, hingga Elkan Baggott, dapat menggantikan peran Idzes dengan baik.

Gendut Doni berharap timnas Indonesia dapat menampilkan performa terbaiknya dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen itu masuk dalam kalender FIFA, sehingga tim Garuda dapat diperkuat pemain-pemain mereka yang merumput di Eropa.

Indonesia menjadi tuan rumah turnamen internasional itu untuk Divisi 1, dengan laga-laga yang akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk Grup A, dan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, untuk Grup B.

Laga-laga pada babak grup dimainkan pada 25 September sampai 2 Oktober 2026. Sedangkan laga puncak untuk perebutan juara digelar pada 5 Oktober.

Selain menghadirkan gelar juara, FIFA ASEAN Cup 2026 juga menjadi ajang penting sebuah negara untuk menaikkan peringkat dunia mereka.

"Saya berharap para pemain dapat memberikan penghiburan buat masyarakat kita di tengah situasi yang ada. Kami banyak berharap dengan pemain-pemain senior yang kemarin sudah sering keluar masuk di timnas Indonesia," tutur Gendut Doni.

Sebelumnya, Idzes dilaporkan mengalami cedera otot bagian paha depan di kaki kiri, yang menyebabkan pemain bernomor punggung tiga itu kemungkinan menepi enam sampai delapan pekan.

Editor: Banu Adikara
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