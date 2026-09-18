Mauricio Vera Optimistis Bhayangkara FC Raih Tiga Poin Saat Menjamu Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik kemenangan saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Bhayangkara FC ingin mengamankan tiga poin sekaligus mencatatkan kemenangan perdana pada musim ini. The Guardian of Saburai sebelumnya meraih dua hasil imbang dalam dua pertandingan awal.

Bhayangkara FC bermain 1-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya dan kemudian kembali berbagi angka setelah bermain 2-2 melawan Dewa United Banten FC.

Gelandang Bhayangkara FC, Mauricio Vera, menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk meraih hasil lebih baik dalam dua pertandingan tersebut. Karena itu, ia bersama rekan-rekannya bertekad tampil lebih maksimal ketika menghadapi Isenmulang Kalteng FC.

“Saya senang menghadapi pertandingan besok. Saya rasa di dua pertandingan sebelumnya kami seharusnya mendapatkan tiga poin,Kami menatap pertandingan besok dan berusaha keras untuk mendapatkan tiga poin,” kata Mauricio Vera dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (18/9).

Keinginan serupa disampaikan pelatih Bhayangkara FC, Oscar Bruzon. Juru taktik asal Spanyol itu berharap timnya bisa menutup rangkaian pertandingan sebelum jeda FIFA Matchday dengan kemenangan.

Namun, Oscar menyadari pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC bukan laga yang mudah. Tim tamu datang dengan kebutuhan yang sama untuk mendapatkan poin setelah mengalami dua kekalahan dalam dua pertandingan pertama BRI Super League musim ini.