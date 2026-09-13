Kecewa Bhayangkara FC Gagal Menang, Mauricio Vera Minta Tim Lebih Efektif di Depan Gawang

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC belum mampu meraih kemenangan pada dua pertandingan awal Super League 2026/27. Gelandang Mauricio Vera pun meminta rekan-rekannya segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Bhayangkara FC baru mengoleksi dua poin dari dua laga. The Guardian bermain imbang 1-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pertandingan pertama, kemudian kembali gagal menang setelah ditahan Dewa United Banten FC dengan skor 2-2.

Hasil imbang kontra Dewa United terjadi di Banten International Stadium, Serang, Jumat (11/9) malam. Bhayangkara FC sebenarnya dua kali berada dalam posisi unggul pada pertandingan tersebut.

Milan Ristovski lebih dulu membawa Bhayangkara FC memimpin pada menit ke-29. Dewa United kemudian menyamakan kedudukan melalui Denilson Junior pada menit ke-33.

Menjelang akhir babak pertama, Bhayangkara FC kembali unggul. Jefferson Brenes mencetak gol melalui eksekusi tendangan bebas pada menit 45+4 yang membuat The Guardian menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Namun, keunggulan tersebut kembali sirna pada penghujung pertandingan. Dewa United mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Struick dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Eksekusi dari titik putih pada menit ke-86 sukses mengubah skor menjadi 2-2.

Mauricio Vera mengakui hasil tersebut cukup mengecewakan karena Bhayangkara FC sebenarnya memiliki peluang untuk membawa pulang tiga poin. Meski demikian, ia juga menilai Dewa United tampil sebagai lawan yang tangguh.

"Sungguh, saya pikir kami bisa saja mengamankan tiga poin. Tapi saya harus mengakui bahwa lawan juga merupakan tim yang sangat bagus. Jadi, saya rasa hasil imbang ini adil untuk kedua tim," ujar Mauricio Vera selepas pertandingan.

Pemain asal Argentina itu menegaskan perjalanan musim masih panjang. Karena itu, Bhayangkara FC harus menjadikan dua hasil imbang tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan performa.