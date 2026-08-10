Mauricio Vera, Gelandang Argentina Siap Curi Perhatian di Bhayangkara FC

Mauricio Vera resmi bergabung dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC. (I.League)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC kembali menambah kekuatan skuadnya untuk menghadapi persaingan Super League 2026/27. Kali ini, klub berjuluk The Guardians tersebut memperkenalkan gelandang asal Argentina, Mauricio Vera.
Kedatangan pemain berusia 27 tahun itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Vera diproyeksikan menjadi salah satu pemain penting untuk mengisi lini tengah tim pada musim baru.
Dalam pengumumannya, Bhayangkara FC menyambut kehadiran Vera dengan optimistis. Klub berharap sang gelandang dapat memberikan warna baru sekaligus membantu menjaga keseimbangan permainan tim.
"Akan menjadi salah satu sosok penting lini tengah Bhayangkara Presisi Lampung FC!!" tulis pernyataan resmi klub.
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Vera juga langsung menyampaikan antusiasmenya setelah resmi bergabung. Melalui akun media sosial pribadinya, pemain asal Argentina itu mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan klub dan suporter.
"Terima kasih Bhayangkara FC atas sambutan hangatnya. Saya sangat senang berada di klub luar biasa ini. Mari kita jalani musim yang hebat bersama-sama. Ayo Lampung," tulis Vera.
Ia kemudian menyapa langsung para pendukung Bhayangkara Presisi Lampung FC.
"Halo Lampung. Saya Mauricio Vera, saya siap berjuang untuk kalian," tambahnya.
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Vera dikenal sebagai gelandang yang memiliki kemampuan membaca permainan dan visi bermain yang baik. Penempatan posisinya juga menjadi salah satu aspek yang diharapkan bisa membantu permainan Bhayangkara FC.
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