Ikhwan Ali Tanamal Jalani Debut di ACL 2, Kini Berharap Kembali Dipercaya Hadapi Persijap Jepara

Pemain Persib Bandung, Ikhwan Ali Tanamal debut di kompetisi Asia. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain muda Persib Bandung, Ikhwan Ali Tanamal, mencatatkan debut manis di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas FC Seoul pada laga perdana Grup E di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026).
Ikhwan masuk pada menit ke-56 untuk menggantikan Julio Cesar yang mengalami cedera. Meski baru masuk ketika pertandingan sudah berjalan cukup lama, pemain kelahiran Tulehu tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Ikhwan bekerja sama dengan barisan pertahanan Persib Bandung untuk menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama wakil Indonesia di Korea Selatan dalam ajang tersebut.
Bagi Ikhwan, kesempatan tampil di ACL 2 menjadi pengalaman penting dalam perjalanan kariernya. Terlebih, debut tersebut langsung diwarnai kemenangan menghadapi FC Seoul.
"Alhamdulillah debut pertama hasil tiga poin pertama di ACL 2. Sangat bangga dan sangat senang. Semoga ini jadi pembelajaran yang baik dan bagus agar ke depan bisa lebih meningkat dan bisa membantu Persib di kancah Asia," kata Ikhwan.
Ikhwan juga mengakui sempat merasa gugup ketika mengetahui dirinya akan menghadapi FC Seoul. Apalagi, klub asal Korea Selatan tersebut sedang berada di posisi teratas klasemen kompetisi domestik.
Namun, rasa gugup itu perlahan hilang setelah dirinya berada di lapangan. Ikhwan mampu menyesuaikan diri dengan tempo pertandingan dan menjalankan instruksi yang diberikan tim pelatih.
"Awalnya sih cukup agak grogi sedikit pas tahu lawan Seoul, Korea. Tapi di lapangan biasa saja. Semoga debut ini menjadi motivasi dan bisa berkembang lagi ke depan," ujarnya.
Setelah menjalani pertandingan di Seoul, Persib Bandung tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Maung Bandung langsung bersiap menghadapi Persijap Jepara pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.
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Jawa Pos
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