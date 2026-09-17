Persib Menang di Korea, Igor Tolic Ungkap Tantangan Hadapi FC Seoul

JawaPos.com - Persib Bandung mengawali perjalanan di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27 dengan kemenangan 1-0 atas FC Seoul di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, Rabu (16/9/2026). Gol cepat Julio Cesar pada menit kelima menjadi pembeda sekaligus membawa Pangeran Biru pulang dengan tiga poin.

Kemenangan di markas FC Seoul tidak didapat dengan mudah. Persib harus bertahan dari tekanan tuan rumah sepanjang pertandingan setelah unggul lebih dulu lewat gol Julio Cesar.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memberikan apresiasi terhadap kerja keras para pemainnya. Terlebih, Maung Bandung baru saja menjalani pertandingan derbi kontra Persija Jakarta yang cukup menguras tenaga.

Kondisi kebugaran pemain menjadi salah satu perhatian Tolic sebelum menentukan komposisi tim. Ia harus melihat kondisi setiap pemain sekaligus menyesuaikan pendekatan taktik yang digunakan untuk menghadapi FC Seoul.

"Kami harus memastikan siapa pemain yang bugar dan siapa yang tidak, lalu menyesuaikan taktik untuk pertandingan ini," ujar Tolic dilansir Persib.

Setelah tertinggal, FC Seoul meningkatkan tekanan, terutama pada babak kedua. Tim tuan rumah beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Persib demi mencetak gol penyeimbang.

Namun, lini belakang Maung Bandung mampu tampil disiplin. Teja Paku Alam juga menjalankan perannya dengan baik di bawah mistar untuk membantu Persib mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang.

Tolic menilai para pemainnya mampu menunjukkan karakter yang dibutuhkan dalam pertandingan sulit di level Asia.

Menurutnya, situasi seperti itu merupakan bagian dari proses yang harus dilewati Persib untuk mendapatkan hasil maksimal.