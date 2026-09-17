Alami Benturan Saat Persib Kalahkan FC Seoul, Julio Cesar Ungkap Dirinya Baik-baik Saja

Julio Cesar kembali memperkuat lini belakang Persib Bandung dengan performa solid sebagai raja bola liar di area pertahanan. (Persib)
JawaPos.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar mengungkapkan kondisinya baik-baik saja setelah mengalami benturan keras dalam kemenangan 1-0 kontra tuan rumah FC Seoul pada laga pertama Grup E Liga Champions Asia Dua 2026/27 di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, Rabu.
"Halo Bobotoh! Saya hanya ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Saya baik-baik saja dan siap untuk pertandingan berikutnya," kata Cesar, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis.
Cesar mengalami benturan dengan kiper FC Seoul, Kang Hyeonmu, pada menit ke-51. Insiden tersebut membuat pemain asal Brasil itu harus mendapat penanganan dari tim medis di tengah lapangan.
Setelah menjalani pemeriksaan awal, Cesar tidak dapat melanjutkan pertandingan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-56 dan digantikan Ikhwan Ali Tanamal.
Situasi tersebut sempat membuat Bobotoh khawatir karena Cesar harus meninggalkan lapangan dengan menggunakan penyangga leher dan ditandu oleh petugas medis.
Namun, kekhawatiran tersebut mereda setelah Cesar memberikan kabar mengenai kondisinya. Melalui pesannya untuk Bobotoh, bek bernomor punggung 4 itu memastikan dirinya berada dalam kondisi baik.
Kabar tersebut menjadi pelengkap malam istimewa bagi Cesar. Sebelum mengalami benturan, dia lebih dulu mencatatkan namanya dalam sejarah Pangeran Biru di kompetisi Asia.
Cesar mencetak gol tunggal kemenangan Persib atas FC Seoul pada menit ke-5, setelah ia menyambut umpan sepak pojok Marc Klok dari situasi sepak pojok.
Tiga poin di laga pertama itu menjadi awal manis Pangeran Biru, dengan mereka kini mengoleksi tiga poin sebagai pemuncak klasemen Grup E.
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