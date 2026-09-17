Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 18 September 2026 | 03.10 WIB

Alami Benturan Saat Persib Kalahkan FC Seoul, Julio Cesar Ungkap Dirinya Baik-baik Saja

Julio Cesar kembali memperkuat lini belakang Persib Bandung dengan performa solid sebagai raja bola liar di area pertahanan. (Persib) - Image

Julio Cesar kembali memperkuat lini belakang Persib Bandung dengan performa solid sebagai raja bola liar di area pertahanan. (Persib)

JawaPos.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar mengungkapkan kondisinya baik-baik saja setelah mengalami benturan keras dalam kemenangan 1-0 kontra tuan rumah FC Seoul pada laga pertama Grup E Liga Champions Asia Dua 2026/27 di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, Rabu.

"Halo Bobotoh! Saya hanya ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Saya baik-baik saja dan siap untuk pertandingan berikutnya," kata Cesar, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis.

Cesar mengalami benturan dengan kiper FC Seoul, Kang Hyeonmu, pada menit ke-51. Insiden tersebut membuat pemain asal Brasil itu harus mendapat penanganan dari tim medis di tengah lapangan.

Setelah menjalani pemeriksaan awal, Cesar tidak dapat melanjutkan pertandingan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-56 dan digantikan Ikhwan Ali Tanamal.

Situasi tersebut sempat membuat Bobotoh khawatir karena Cesar harus meninggalkan lapangan dengan menggunakan penyangga leher dan ditandu oleh petugas medis.

Namun, kekhawatiran tersebut mereda setelah Cesar memberikan kabar mengenai kondisinya. Melalui pesannya untuk Bobotoh, bek bernomor punggung 4 itu memastikan dirinya berada dalam kondisi baik.

Kabar tersebut menjadi pelengkap malam istimewa bagi Cesar. Sebelum mengalami benturan, dia lebih dulu mencatatkan namanya dalam sejarah Pangeran Biru di kompetisi Asia.

Cesar mencetak gol tunggal kemenangan Persib atas FC Seoul pada menit ke-5, setelah ia menyambut umpan sepak pojok Marc Klok dari situasi sepak pojok.

Tiga poin di laga pertama itu menjadi awal manis Pangeran Biru, dengan mereka kini mengoleksi tiga poin sebagai pemuncak klasemen Grup E.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persib Menang di Korea, Igor Tolic Ungkap Tantangan Hadapi FC Seoul - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Menang di Korea, Igor Tolic Ungkap Tantangan Hadapi FC Seoul

Kamis, 17 September 2026 | 17.19 WIB

Teja Paku Alam Jadi Pahlawan Persib, Bobotoh Korea Dapat Persembahan - Image
Sepak Bola Indonesia

Teja Paku Alam Jadi Pahlawan Persib, Bobotoh Korea Dapat Persembahan

Kamis, 17 September 2026 | 17.15 WIB

Persib Bandung Ukir Sejarah! Pecahkan Rekor 30 Tahun Klub Indonesia Tak Pernah Menang atas Tim Korea - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Ukir Sejarah! Pecahkan Rekor 30 Tahun Klub Indonesia Tak Pernah Menang atas Tim Korea

Kamis, 17 September 2026 | 14.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore