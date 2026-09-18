Garudayaksa FC Pulangkan Christian Frydek, Motor Serangan saat Jadi Juara Pegadaian Championship

JawaPos.com - Garudayaksa FC secara resmi mengumumkan kembalinya Christian Frydek untuk memperkuat tim pada musim ini.

Kepastian tersebut disampaikan Garudayaksa FC melalui unggahan video di media sosial.

Video singkat dengan tajuk The return we've been waiting for..., menampilkan sejumlah potongan aksi Frydek saat membela tim.

Video tersebut kemudian ditutup dengan kalimat sederhana namun tegas, He is back.

Momen itu sekaligus menjadi penanda kembalinya gelandang asal Ceko tersebut ke skuad Garudayaksa FC.

Kehadiran kembali Frydek bukan tanpa alasan.

Pemain berusia tersebut memiliki catatan impresif ketika memperkuat Garudayaksa FC pada Pegadaian Championship 2025/26.

Dalam 16 pertandingan, Frydek mampu mencetak 10 gol dan menyumbangkan empat assist.