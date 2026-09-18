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Jumat, 18 September 2026 | 18.21 WIB

Jelang Persebaya vs Garudayaksa FC: Saddil Belum 100 Persen, Gledson Siap Bersaing

Saddil Ramdani belum 100 persen bersama Persebaya Surabaya. Gledson Paixao siap bersaing untuk mendapat tempat di skuad Green Force. (Dok. Persebaya) - Image

Saddil Ramdani belum 100 persen bersama Persebaya Surabaya. Gledson Paixao siap bersaing untuk mendapat tempat di skuad Green Force. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Saddil Ramdani sudah menjalani debut bersama Persebaya Surabaya. Dia tampil sebagai pemain pengganti dalam laga kontra PSIM Jogjakarta (13/9).

Dia menggantikan Ramadhan Sananta pada menit ke-63. Meski tampil hampir setengah jam, pemain 27 tahun itu dianggap belum maksimal. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih Persebaya, Bernardo Tavares.

“Saddil belum 100 persen. Tapi, itu wajar. Sebab, dia tidak tampil sama sekali selama pramusim,” kata pelatih asal Portugal itu. Apalagi, Saddil juga hanya punya waktu sepekan untuk berlatih bersama rekan satu timnya.

“Dia baru kenal rekan setimnya dan bagaimana game plan di lapangan. Dia sudah mencoba yang terbaik, rekan satu timnya juga terus mencoba membantu Saddil,” beber Tavares.

Karena itu, pelatih 46 tahun itu sama sekali tidak khawatir dengan performa Saddil.

Dia bahkan yakin Saddil bakal segera menyetel dengan tim.

“Memang baru tampil satu laga. Saya tahu harus ada improve yang dilakukan. Tapi, saya melihat hal yang positif (tentang Saddil). Jadi, mari dilihat perkembangannya step by step,” beber mantan pelatih PSM Makassar itu.

Tak Masalah sebagai Pemain Pengganti

Di sisi lain, ada satu pemain asing yang hanya tampil 51 menit dalam dua laga Persebaya. Dia adalah gelandang bertahan asal Brasil, Gledson Paixao.

Pemain 31 tahun itu memang kalah bersaing dengan Rachmat “Rian” Irianto. Putra mendiang Bejo Sugiantoro itu selalu menjadi starter dalam dua laga Green Force. Belum lagi, ada Toni Firmansyah yang juga berposisi sebagai gelandang jangkar.

“Saya pikir memiliki tim dengan pemain-pemain berkualitas seperti ini adalah hal yang sangat bagus. Persaingan di dalam tim juga harus berjalan dengan intens karena semua pemain ingin bermain dan menunjukkan performa terbaik,” ujar Gledson seperti dilansir laman Persebaya.id.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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