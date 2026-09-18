Waspada Ledakan Jayro Jean! Bomber Garudayaksa FC Sinyal Bahaya Gawang Persebaya Surabaya

Striker anyar Garudayaksa FC Jayro Jean membawa ambisi besar di Super League 2026/2027 dan menjadi ancaman bagi Persebaya Surabaya. (Instagram/@ja1r8_h)
JawaPos.com — Striker anyar Garudayaksa FC, Jayro Jean, membawa ambisi besar sekaligus potensi ancaman bagi Persebaya Surabaya pada Super League 2026/2027.
Penyerang asing yang baru sekitar sepekan berada di Indonesia itu langsung membidik musim kompetitif bersama Garudayaksa FC, termasuk saat menghadapi Persebaya Surabaya di tengah persaingan kasta tertinggi.
Jayro Jean tidak datang ke Garudayaksa FC hanya untuk menjalani musim debut di Super League.
Penyerang tersebut ingin membantu klub promosi itu berkembang menjadi tim yang mampu bersaing dan diperhitungkan dalam kompetisi musim 2026/2027.
Status sebagai pendatang baru di Indonesia tidak membuat Jayro Jean membutuhkan waktu lama untuk merasa nyaman.
Ia mengaku baru sekitar satu minggu berada di Tanah Air, tetapi proses adaptasinya berjalan lancar berkat sambutan positif dari lingkungan sekitar dan rekan-rekan setim.
"Menurut saya ini negara yang sangat bagus, saya mungkin baru sekitar satu minggu berada di sini. Orang-orang di sini sangat ramah, begitu juga dengan rekan-rekan setim, mereka sangat baik kepada saya," ujar Jayro.
Kesan positif tersebut menjadi modal penting bagi Jayro untuk segera beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Indonesia.
Apalagi, ia harus cepat memahami karakter permainan Garudayaksa FC sekaligus membangun koneksi dengan pemain lain di lini depan.
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Jawa Pos
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