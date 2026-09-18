Persebaya Surabaya Tak 100 Persen, Bernardo Tavares Waspadai Kejutan Garudayaksa FC

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berada dalam kondisi yang belum 100 persen ideal saat menjamu tim promosi Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

Situasi tersebut membuat Bernardo Tavares waspada sekaligus meminta dukungan penuh Bonek dan Bonita untuk membantu Green Force memburu tiga poin.

Mengapa Bernardo Tavares Sebut Persebaya Surabaya Belum 100 Persen? Bernardo Tavares mengakui persiapan Persebaya Surabaya menuju pertandingan melawan Garudayaksa FC belum berada dalam kondisi ideal.

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Pelatih asal Portugal itu menyampaikan situasi tersebut saat konferensi pers jelang pertandingan di Gelora Bung Tomo.

“Selamat siang. Pada momen ini, sayangnya kami berada dalam situasi yang tidak 100 persen ideal terkait tim,” ujar Bernardo Tavares di Gelora Bung Tomo.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal jika Persebaya Surabaya masih memiliki sejumlah hal yang perlu dibenahi sebelum menghadapi tim promosi tersebut.

Bernardo juga menyoroti kualitas pemain yang dimiliki Garudayaksa FC sebagai salah satu alasan pertandingan sulit diprediksi.

Menurut dia, lawan memiliki pemain dengan pengalaman memperkuat Tim Nasional Indonesia, Tim Nasional Republik Ceko, hingga pemain dari National League Premier League atau Liga Utama Azerbaijan.