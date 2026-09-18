Persebaya Surabaya Tak 100 Persen, Bernardo Tavares Waspadai Kejutan Garudayaksa FC

Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita memberikan dukungan langsung kepada Persebaya Surabaya saat menjamu Garudayaksa FC di GBT. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya berada dalam kondisi yang belum 100 persen ideal saat menjamu tim promosi Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.
Situasi tersebut membuat Bernardo Tavares waspada sekaligus meminta dukungan penuh Bonek dan Bonita untuk membantu Green Force memburu tiga poin.
Bernardo Tavares mengakui persiapan Persebaya Surabaya menuju pertandingan melawan Garudayaksa FC belum berada dalam kondisi ideal.
Pelatih asal Portugal itu menyampaikan situasi tersebut saat konferensi pers jelang pertandingan di Gelora Bung Tomo.
“Selamat siang. Pada momen ini, sayangnya kami berada dalam situasi yang tidak 100 persen ideal terkait tim,” ujar Bernardo Tavares di Gelora Bung Tomo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal jika Persebaya Surabaya masih memiliki sejumlah hal yang perlu dibenahi sebelum menghadapi tim promosi tersebut.
Bernardo juga menyoroti kualitas pemain yang dimiliki Garudayaksa FC sebagai salah satu alasan pertandingan sulit diprediksi.
Menurut dia, lawan memiliki pemain dengan pengalaman memperkuat Tim Nasional Indonesia, Tim Nasional Republik Ceko, hingga pemain dari National League Premier League atau Liga Utama Azerbaijan.
“Mereka adalah pemain-pemain berkualitas, sehingga mereka mengubah cara bermain kami di pertandingan-pertandingan ini,” kata Bernardo.
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