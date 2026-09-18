Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 18 September 2026 | 23.46 WIB

Kapten Jay Idzes Masih Cedera, Absen dari Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup

KaptenTimnas Indonesia Jay Idzes. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

KaptenTimnas Indonesia Jay Idzes. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kapten sekaligus bek tengah timnas Indonesia Jay Idzes absen dari skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 karena cedera.

"Saya terpukul harus absen dalam waktu yang lama karena saya selalu ingin memperkuat timnas. Sulit rasanya tidak dapat berada di tim," ujar Jay Idzes dilansir dari Antara dikutip dari akun Instagram resmi @jayidzes, Jumat (18/9).

Jay Idzes menderita cedera saat memperkuat klubnya, Sassuolo, saat menghadapi Juventus pada lanjutan Liga Italia 2026/2027, Senin (14/9) dini hari WIB.

Pertandingan itu dimenangkan Sassuolo dengan skor 3-2.

Pada laga tersebut, Idzes bermain selama 80 menit sebelum diganti Dujie Calte-Car lantaran cedera paha kiri.

Pemulihan pesepak bola berusia 26 tahun itu diperkirakan enam sampai delapan pekan.

Idzes terakhir kali membela timnas Indonesia pada akhir Maret 2026.

Setelah itu, dia selalu absen, termasuk saat skuad Garuda menghadapi Oman dan Mozambik pada laga persahabatan FIFA pertengahan Juni 2026.

Menurut Idzes, saat ini dirinya fokus ke penanganan cedera agar dapat tampil lagi di lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jersey Ketiga Timnas Indonesia Terinspirasi Alam, Dipakai di FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jersey Ketiga Timnas Indonesia Terinspirasi Alam, Dipakai di FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 18 September 2026 | 18.24 WIB

PSSI Rilis Harga Tiket Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Mulai dari Rp 100 Ribu - Image
Sepak Bola Indonesia

PSSI Rilis Harga Tiket Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Mulai dari Rp 100 Ribu

Jumat, 18 September 2026 | 15.27 WIB

Timnas Voli Putri Indonesia Amankan Tiket Perempat Final Asian Games 2026 Usai Bantai Nepal - Image
Sports

Timnas Voli Putri Indonesia Amankan Tiket Perempat Final Asian Games 2026 Usai Bantai Nepal

Jumat, 18 September 2026 | 05.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore