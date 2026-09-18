Kapten Jay Idzes Masih Cedera, Absen dari Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup

KaptenTimnas Indonesia Jay Idzes. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapten sekaligus bek tengah timnas Indonesia Jay Idzes absen dari skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 karena cedera.
"Saya terpukul harus absen dalam waktu yang lama karena saya selalu ingin memperkuat timnas. Sulit rasanya tidak dapat berada di tim," ujar Jay Idzes dilansir dari Antara dikutip dari akun Instagram resmi @jayidzes, Jumat (18/9).
Jay Idzes menderita cedera saat memperkuat klubnya, Sassuolo, saat menghadapi Juventus pada lanjutan Liga Italia 2026/2027, Senin (14/9) dini hari WIB.
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Pertandingan itu dimenangkan Sassuolo dengan skor 3-2.
Pada laga tersebut, Idzes bermain selama 80 menit sebelum diganti Dujie Calte-Car lantaran cedera paha kiri.
Pemulihan pesepak bola berusia 26 tahun itu diperkirakan enam sampai delapan pekan.
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Idzes terakhir kali membela timnas Indonesia pada akhir Maret 2026.
Setelah itu, dia selalu absen, termasuk saat skuad Garuda menghadapi Oman dan Mozambik pada laga persahabatan FIFA pertengahan Juni 2026.
Menurut Idzes, saat ini dirinya fokus ke penanganan cedera agar dapat tampil lagi di lapangan.
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