Bernardo Tavares Ungkap Kondisi Lagoa dan Ramalho Jelang Persebaya Surabaya Hadapi Garudayaksa FC

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus memantau kondisi Matheus Lagoa dan Diogo Ramalho menjelang menghadapi Garudayaksa FC di Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

Kedua pemain asing tersebut sebelumnya tidak masuk daftar susunan pemain saat Green Force menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Mengapa Lagoa dan Ramalho Tidak Masuk Skuad? Bernardo Tavares menjelaskan absennya Matheus Lagoa dan Diogo Ramalho dari daftar susunan pemain bukan semata-mata karena persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan kondisi pemain serta pilihan komposisi skuad.

Pelatih Persebaya Surabaya menyebut tim memiliki 11 pemain asing sehingga harus menentukan pemain yang dinilai paling siap untuk pertandingan.

"Karena (hanya) ada 9 pemain asing (di Daftar Susunan Pemain), jadi kami memiliki 11 pemain asing (di tim). Oleh karena itu, kami memilih pemain asing yang berada dalam kondisi terbaik,” ujar Bernardo Tavares, di konferensi pers pada Jumat (18/9).

Kondisi tersebut membuat persaingan di antara pemain asing Persebaya Surabaya semakin ketat menjelang pertandingan kontra Garudayaksa FC.

Matheus Lagoa sendiri merupakan rekrutan asing terakhir Green Force untuk melengkapi kuota 11 pemain asing pada musim 2026/2027.

Persebaya Surabaya Pantau Performa di Latihan Bernardo Tavares menegaskan keputusan mengenai pemain yang masuk skuad ditentukan melalui pemantauan terhadap sesi latihan tim.