Fokus Hadapi Garudayaksa FC, Miguel Pereira Kejar Chemistry dengan Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Miguel Pereira memilih fokus membangun koneksi dengan rekan-rekannya saat Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026).

Penyerang sayap asal Portugal itu sudah tampil penuh dalam dua laga awal Super League 2026/2027, tetapi menilai chemistry dan performa tim masih terus berkembang.

Dua Laga Jadi Modal Miguel Pereira Miguel Pereira selalu menjadi starter dalam dua pertandingan awal Super League 2026/2027 dan mencatatkan 180 menit bermain.

Ia tampil 90 menit saat Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama, kemudian kembali bermain penuh ketika Green Force menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9).

Kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares menjadi modal penting bagi Miguel Pereira untuk menemukan ritme bersama tim barunya.

Meski demikian, pemain berusia 27 tahun tersebut memahami performa terbaik tidak bisa langsung muncul dalam waktu singkat.

“Kalau ditanya soal performa, saya melihatnya seperti tim. Kami terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Kami sudah memenangi Piala Presiden dan bermain cukup baik. Namun, Super League tentu berbeda,” ujar Miguel.

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Dua pertandingan tersebut sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi Miguel untuk memahami karakter permainan rekan-rekannya.