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Rizka Perdana Putra
Jumat, 18 September 2026 | 17.55 WIB

Prediksi Susunan Pemain Brentford FC vs Chelsea: Pensioners Mulai Menebar Teror

Chelsea mengandalkan Jordan Henderson dan Danny Welbeck saat menghadapi Brentford. Henderson berpeluang debut bersama The Blues di Premier League. (Chelsea) - Image

Chelsea mengandalkan Jordan Henderson dan Danny Welbeck saat menghadapi Brentford. Henderson berpeluang debut bersama The Blues di Premier League. (Chelsea)

JawaPos.com - Keputusan Chelsea yang memboyong tiga pemain baru dengan umur di atas 34 tahun musim panas ini memunculkan sebutan baru untuk skuad besutan Xabi Alonso itu: Chelsea Pensioners. Tiga veteran itu antara lain Jordan Henderson, Danny Welbeck, dan Emiliano Martinez.

Henderson yang berumur 36 tahun, Welbeck 35 tahun, serta Emi (sapaan akrab Martinez) 34 tahun. Ketiganya bisa main bersama untuk kali pertama saat melawan Brentford FC di Brentford Community Stadium, Brentford, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB).

Beda dari Welbeck dan Emi, Hendo (sapaan karib Henderson) di laga tersebut akan menjalani debut sebagai pemain The Blues, julukan Chelsea. Spesialnya, Hendo akan bersua mantan klub yang dia perkuat musim lalu.

"Kami mengharap, Henderson berada dalam kondisi terbaiknya," sebut Xabi tentang Hendo, seperti dilansir dari laman Football London. Hendo belum bermain satu laga pun untuk Chelsea setelah mengalami cedera lengan di Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris.

Masuknya nama Hendo sebagai opsi di lini tengah karena salah seorang gelandang Chelsea, Moises Caicedo, mengalami cedera. Kans Welbeck jadi starter untuk kali pertama di Premier League terbuka usai Joao Pedro juga mengalami cedera.

Rerata Usia Starter Tertua Bisa Pecah

Musim ini, rerata usia starter tertua Chelsea di Premier League di angka 25,2 tahun. Itu terjadi ketika Levi Colwill dkk tertahan imbang 2-2 dengan Hull City di Stamford Bridge, London, pekan lalu (12/9). Dari 11 pemain starter, Emi yang tertua.

Dengan potensi masuknya Hendo dan Welbeck ke dalam starting eleven, maka rerata usia starter Chelsea pun bisa mencapai 27 tahun di Premier League. Dalam satu dekade terakhir, Chelsea belum pernah mencapai di angka tersebut.

"Aku ingin menandainya dengan gol," kata Welbeck seperti dikutip dari laman Evening Standard. Welbeck punya rekor bagus saat bertemu The Bees, julukan Brentford. Dia mencetak empat gol dari delapan duel kontra Brentford.

Sambangi Anfield di Babak 16 Besar Piala Liga

Saat Hendo sudah dekat dengan comeback dari cedera, dia bakal punya peluang "pulang" ke tempat kariernya melesat, yaitu ke Liverpool FC. Sebab, Chelsea saat pengundian Babak 16 Besar Piala Liga musim ini akan bertemu LFC di Anfield Stadium, Liverpool.

Duel tersebut akan digelar pada 26 Oktober mendatang. Hendo di laga itu pun masih berpeluang masuk dalam komposisi skuad klub dari London Barat tersebut.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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