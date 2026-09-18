Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Bagus Putra Pamungkas
Jumat, 18 September 2026 | 18.11 WIB

Prediksi Lengkap Arema FC vs Persik Kediri: Tujuh Gol Dicetak Tujuh Pemain

Arema FC tampil ganas dengan tujuh gol dari tujuh pemain dalam dua laga. Singo Edan siap menghadapi Persik Kediri dengan striker anyar. (Dok. Arema) - Image

Arema FC tampil ganas dengan tujuh gol dari tujuh pemain dalam dua laga. Singo Edan siap menghadapi Persik Kediri dengan striker anyar. (Dok. Arema)

JawaPos.com – Arema FC tengah on fire. Singo Edan menjadi tim yang paling produktif di Super League 2026-2027. Dalam dua laga, mereka mampu mencetak tujuh gol.

Catatan itu menjadi modal penting jelang duel melawan rivalnya, Persik Kediri, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sore nanti (live Indosiar pukul 15.30 WIB). Sang pelatih, Marcos Santos, ingin melanjutkan keganasan itu.

“Kami adalah tim yang paling banyak mencetak gol. Padahal, kami tampil tanpa striker dalam dua laga awal akibat Gustavo Henrique cedera. Striker memang penting, tetapi kami punya cara sendiri dalam bermain,” kata pelatih asal Brasil itu.

Terbukti, tujuh gol Singo Edan dicetak oleh tujuh pemain berbeda. Artinya, Singo Edan tidak bergantung pada satu pemain saja. Nah, di laga nanti, Singo Edan berpeluang tampil lebih beringas. Sebab, mereka sudah memiliki striker asing anyar, Samuel Otusanya.

Bomber asal Nigeria itu memang baru bergabung. “Samuel datang dalam kondisi bagus. Dia tidak hanya bisa kami turunkan sebagai striker, tetapi juga bisa kami pasang sebagai pemain sayap. Kami lihat perkembangannya nanti seperti apa,” jelas Marcos Santos.

Lini Belakang Cukup Rapuh

Meski menjadi tim paling produktif, lini belakang Singo Edan juga cukup rapuh. Terbukti, mereka kebobolan tiga gol saat melawan PSM Makassar (13/9).

“Kami harus waspada. Apalagi, Persik punya Jose Enrique. Dia mencetak dua gol di laga sebelumnya (melawan Garudayaksa FC). Dia bisa mencetak satu gol dari satu sentuhan saja,” beber Marcos Santos.

Selain itu, ada dua pemain lain yang dianggap berbahaya. “Ada Eduardo Barbosa dan Ernesto Gomes. Setahu, mereka sangat bagus dalam situasi satu lawan satu. Jadi, kami harus waspada,” bebernya.

Terlebih, dia yakin Persik akan lebih banyak memegang bola. “Mereka dipimpin pelatih asal Spanyol yang identik dengan penguasaan bola. Kami harus mengantisipasi itu,” tegasnya.

Tahu Gaya Main Tuan Rumah

Bagi Persik, kemenangan atas Singo Edan cukup penting. Sebab, mereka ingin menjaga hegemoni atas rivalnya. Dalam lima laga pemungkas, Persik cukup dominan.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persija Jakarta Hadapi Java United di Bali, Tampil Tanpa Penonton - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Hadapi Java United di Bali, Tampil Tanpa Penonton

Rabu, 16 September 2026 | 18.05 WIB

Persija Tak Bisa Lagi Pakai SUGBK, Siapkan Stadion Alternatif Hadapi Java United - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Tak Bisa Lagi Pakai SUGBK, Siapkan Stadion Alternatif Hadapi Java United

Senin, 14 September 2026 | 21.06 WIB

Dimitar Mitkov Makin Ganas, 2 Laga 4 Gol Bersama Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Dimitar Mitkov Makin Ganas, 2 Laga 4 Gol Bersama Madura United

Senin, 14 September 2026 | 20.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore