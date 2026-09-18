Prediksi Lengkap Arema FC vs Persik Kediri: Tujuh Gol Dicetak Tujuh Pemain

Arema FC tampil ganas dengan tujuh gol dari tujuh pemain dalam dua laga. Singo Edan siap menghadapi Persik Kediri dengan striker anyar. (Dok. Arema)
JawaPos.com – Arema FC tengah on fire. Singo Edan menjadi tim yang paling produktif di Super League 2026-2027. Dalam dua laga, mereka mampu mencetak tujuh gol.
Catatan itu menjadi modal penting jelang duel melawan rivalnya, Persik Kediri, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sore nanti (live Indosiar pukul 15.30 WIB). Sang pelatih, Marcos Santos, ingin melanjutkan keganasan itu.
“Kami adalah tim yang paling banyak mencetak gol. Padahal, kami tampil tanpa striker dalam dua laga awal akibat Gustavo Henrique cedera. Striker memang penting, tetapi kami punya cara sendiri dalam bermain,” kata pelatih asal Brasil itu.
Terbukti, tujuh gol Singo Edan dicetak oleh tujuh pemain berbeda. Artinya, Singo Edan tidak bergantung pada satu pemain saja. Nah, di laga nanti, Singo Edan berpeluang tampil lebih beringas. Sebab, mereka sudah memiliki striker asing anyar, Samuel Otusanya.
Bomber asal Nigeria itu memang baru bergabung. “Samuel datang dalam kondisi bagus. Dia tidak hanya bisa kami turunkan sebagai striker, tetapi juga bisa kami pasang sebagai pemain sayap. Kami lihat perkembangannya nanti seperti apa,” jelas Marcos Santos.
Meski menjadi tim paling produktif, lini belakang Singo Edan juga cukup rapuh. Terbukti, mereka kebobolan tiga gol saat melawan PSM Makassar (13/9).
“Kami harus waspada. Apalagi, Persik punya Jose Enrique. Dia mencetak dua gol di laga sebelumnya (melawan Garudayaksa FC). Dia bisa mencetak satu gol dari satu sentuhan saja,” beber Marcos Santos.
Selain itu, ada dua pemain lain yang dianggap berbahaya. “Ada Eduardo Barbosa dan Ernesto Gomes. Setahu, mereka sangat bagus dalam situasi satu lawan satu. Jadi, kami harus waspada,” bebernya.
Terlebih, dia yakin Persik akan lebih banyak memegang bola. “Mereka dipimpin pelatih asal Spanyol yang identik dengan penguasaan bola. Kami harus mengantisipasi itu,” tegasnya.
Bagi Persik, kemenangan atas Singo Edan cukup penting. Sebab, mereka ingin menjaga hegemoni atas rivalnya. Dalam lima laga pemungkas, Persik cukup dominan.
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Jawa Pos
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