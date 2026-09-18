Jay Idzes Resmi Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Jay Idzes dipastikan absen membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Instagram/@jayidzes)

JawaPos.com - Jay Idzes resmi absen membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Idzes melalui akun instagram pribadinya @jayidzes pada Jumat (18/9/2026).

“Sayangnya, saya tidak bisa bergabung dengan tim pada jeda internasional kali ini karena cedera,” tulis Idzes dalam instagram pribadinya.

Idzes mengaku kecewa karena kembali harus menepi dan belum bisa memperkuat Timnas Indonesia pada jeda internasional. Meski demikian, bek Sassuolo itu memilih fokus menjalani proses pemulihan agar bisa kembali berjuang dengan skuad Garuda di lapangan.

“Rasanya berat harus absen dalam waktu yang cukup lama, terutama karena saya sangat menantikan untuk kembali bersama Timnas setelah sebelumnya juga harus melewatkan jeda internasional terakhir karena cedera,” tutur Idzes.

“Membela Indonesia memiliki arti yang sangat besar bagi saya, dan tidak bisa berada di sana bersama tim serta kalian semua bukanlah hal yang mudah. Saat ini, fokus saya harus tertuju pada pemulihan sepenuhnya dan melakukan segala hal yang saya bisa agar dapat kembali dengan lebih kuat dan siap,” ujarnya.

Meski absen, Idzes menegaskan bakal tetap mendukung Timnas Indonesia. Bek berpostur jangkung itu berharap Skuad Garuda meraih hasil manis di ajang perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

“Meski saya tidak bisa berada di sana, saya akan tetap mendukung tim di setiap langkahnya. Mari bersatu sebagai satu kesatuan, memberikan dukungan penuh kepada tim dan berada di belakang mereka. Semoga sukses, teman-teman. Sampai jumpa lagi,” pungkas Idzes.

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Idzes diketahui mengalami cedera paha saat Sassuolo menghadapi Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 pada Senin (14/9) lalu. Dalam laga tersebut, ia tampil sebagai pemain inti dan ditarik keluar di menit ke-81.

Sementara itu, FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura.