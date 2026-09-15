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Andika Rachmansyah
Selasa, 15 September 2026 | 21.27 WIB

Jay Idzes Alami Cedera Otot Jelang Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Jay Idzes saat bela Sassuolo. (Dok. Jay Idzes) - Image

Jay Idzes saat bela Sassuolo. (Dok. Jay Idzes)

JawaPos.com - Bek Sassuolo, Jay Idzes, dilaporkan mengalami masalah otot saat menghadapi Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. Kondisi tersebut jelas bukan kabar yang baik bagi Timnas Indonesia, mengingat akan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026.

Idzes tampil apik saat Sassuolo berhasil menumbangkan Juventus dengan skor 3-2 di Stdion Mapei, Senin (14/9) kemarin. Namun sayangnya, bek berpostur jangkung itu harus ditarik keluar pada menit ke-81 karena mengalami cedera.

Idzes tampak memegangi pahanya sebelum akhirnya digantikan oleh Duka Caleta-Car. Selepas laga, ia tetap ikut merayakan kemenangan penting Sassuolo, namun dengan kondisi paha yang sudah dibebat dan jalannya pun terlihat tertatih-tatih.

Menurut laporan Sassuolo News, masalah otot yang dialami Idzes menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi skuad Neroverdi -julukan Sassuolo. Pasalnya, kapten Timnas Indonesia itu merupakan pemain penting di lini pertahanan tim.

"Masalah otot yang perlu dievaluasi dalam beberapa hari mendatang dan yang pasti menimbulkan kekhawatiran menjelang pertandingan tandang melawan Monza pada hari Jumat," tulis Sassuolo News, dikutip Selasa (15/9/2026).

"Idzes bukan hanya bek tengah yang bertugas menjaga, mengantisipasi, dan memblokir. Dia dengan cepat menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan, orang yang membawa ketertiban ketika permainan mulai kacau," sambung laporan tersebut.

Cedera tersebut praktis juga membuat Timnas Indonesia cemas. Apalagi, Skuad Garuda akan mengarungi FIFA ASEAN Cup 2026 pada 24 September hingga 5 Oktober mendatang. Pemain berusia 26 tahun itu tentu masuk dalam proyeksi pelatih John Herdman dalam skuadnya.

Sebelumnya, Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkap Timnas Indonesia berpotensi tidak diperkuat oleh pemain yang masih menjalani pemulihan cedera seperti Adrian Wibowo, Mees Hilgers, dan Miliano Jonathans. Sementara untuk Idzes, Erick mengaku belum mengetahui bagaimana kondisi terkininya.

"Pemain yang cedera sudah dipastikan tidak datang, seperti Adrian Wibowo, Miliano Jonathan, dan Mess Hilgers. Jay Idzes saya tidak tahu tadi malam pada menit ke-80 ditarik keluar. Jadi saya tidak tahu (kondisi terkini) seperti apa," kata Erick.

Editor: Banu Adikara
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