Prediksi Skor Monza vs Sassuolo di Liga Italia: Jay Idzes Cedera, Neroverdi Menang Tipis

Jay Idzes hanya berada di bangku cadangan saat Sassuolo menang 3-0 atas Cesena pada babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027. (Sassuolo)
JawaPos.com – Monza akan menjamu Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 di U-Power Stadium, Monza, Sabtu (19/9) pukul 02.45 WIB. I Neroverdi - julukan Sassuolo - diperkirakan menang dalam laga tersebut.
Sassuolo tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi pasca kemenangan sensasional dengan skor 3-2 atas sang raksasa, Juventus pada laga sebelumnya. Kemenangan tersebut membangkitkan kembali kepercayaan diri mereka setelah sebelumnya kehilangan poin di menit akhir saat bertandang ke markas Bologna.
Dengan dua kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan, Sassuolo kini bertengger di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga Italia musim ini. Skuad I Noroverdi ini kini mengoleksi tujuh poin dari empat laga.
Sassuolo lantas hanya berjarak tiga poin dari Lazio yang duduk di zona Liga Champions. Tak hanya moncer di Liga Italia, Sassuolo juga sukses melaju ke babak 16 besar Coppa Italia, di mana mereka akan kembali berjumpa dengan Juventus.
Dengan begini, Sassuolo tengah berada dalam momentum menjanjikan untuk berbicara di persaingan meraih tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Namun terdapat satu hal yang patut menjadi catatan sang pelatih, Alberto Aquilani.
Pasalnya, Sassuolo belum pernah meraih kemenangan dalam delapan laga tandang terakhir sejak musim lalu. Kali terakhir Sassuolo mencuri tiga poin dari markas lawan, yakni pada 1 Maret 2026 silam, tepatnya saat mereka menang tipis 2-1 atas Atalanta.
Monza sejatinya belum pernah bisa dikalahkan Sassuolo dalam lima pertemuan terakhir di segala kompetisi. Namun tren tersebut tampaknya tidak akan bertahan lama.
Sebab penampilan Monza musim ini amat jauh dari kata ideal. Tim berjuluk I Biancorossi tersebut tengah terbenam ke peringkat 18 klasemen sementara, hanya mengoleksi satu poin dari empat laga yang dilakoni musim ini.
Kelemahan mendasar Monza yang bisa dimanfaatkan Sassuolo ialah situasi bola mati. Untuk diketahui, tim asuhan Ivan Juric itu telah kebobolan enam gol dari situasi set piece di Liga Italia musim ini.
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