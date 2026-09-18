Prediksi Susunan Pemain Madura United vs PSIM: Wajib Menang di Kandang

JawaPos.com - Penampilan Madura United mengejutkan dalam dua pertandingan awal Super League 2026-2027.

Dua laga awal dimenangkan. Lima gol berhasil dicetak Laskar Sape Kerrab.

Striker Dimitar Mitkov menjadi bintangnya. Empat gol ditorehkan pemain asal Bulgaria itu dalam dua laga dan menjadikannya top scorer sementara.

Tren kemenangan itu ingin dilanjutkan malam nanti saat menjamu PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Kesempatan itu terbuka karena Laskar Mataram dalam kondisi yang kurang baik setelah menelan kekalahan pada laga terakhir melawan Persebaya Surabaya (13/9).

"Kami tuan rumah wajib amankan tiga poin," tegas pelatih Madura United Jose Gomes.

Sementara itu, pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel menuturkan Madura United punya kekuatan yang luar biasa musim ini dengan hadirnya beberapa pemain baru.

Dia sudah menganalisis dan mencoba mencari kelemahan serta kelebihan lawannya.

"Secara keseluruhan, gaya permainan mereka sangat berbeda dengan musim lalu," terangnya.