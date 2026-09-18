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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 17.09 WIB

Ardi Idrus Janjikan Kemenangan! Psywar Bek Sayap Madura United Hadapi PSIM Yogyakarta

Ardi Idrus optimistis Madura United FC mampu meraih kemenangan ketiga saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. (Madura United) - Image

Ardi Idrus optimistis Madura United FC mampu meraih kemenangan ketiga saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. (Madura United)

JawaPos.com — Bek sayap Madura United FC, Ardi Idrus, menjanjikan kemenangan ketiga saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9/2026) malam.

Optimisme itu muncul setelah Laskar Sape Kerrab membuka musim dengan dua kemenangan beruntun.

Ardi Idrus Targetkan Tiga Poin di Kandang

Ardi Idrus optimistis Madura United FC mampu melanjutkan tren positif dengan kembali mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Persiapan selama sepekan menjadi modal bagi bek sayap tersebut untuk menghadapi PSIM Yogyakarta.

"Sepekan ini, kami sudah persiapan bagus. Saya optimistis besok bisa dapat tiga poin di rumah kami sendiri," ujar Ardi Idrus di hadapan awak media, Kamis (17/9/2026).

Target tersebut sekaligus menunjukkan kepercayaan diri Madura United FC setelah meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan awal Super League 2026/2027.

Tambahan tiga poin dari laga pekan ketiga akan menjaga laju sempurna Laskar Sape Kerrab sekaligus memperkuat posisi mereka di papan atas klasemen.

Ardi Idrus pun memiliki alasan untuk percaya diri ketika bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Dukungan suporter Madura United FC di kandang menjadi salah satu faktor yang ingin dimanfaatkan pemain untuk memberikan tekanan kepada PSIM Yogyakarta.

Editor: Edi Yulianto
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