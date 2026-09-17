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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 18.32 WIB

Prediksi Skor Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League: Tim Jawa Timur On Fire!

Dimitar Mitkov menjadi salah satu pemain yang diandalkan Madura United saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027. (Madura United) - Image

Dimitar Mitkov menjadi salah satu pemain yang diandalkan Madura United saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027. (Madura United)

JawaPos.com — Madura United berpeluang melanjutkan start sempurna saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9/2026) pukul 19.00 WIB, setelah meraih dua kemenangan beruntun dengan lima gol dan hanya sekali kebobolan.

Madura United Sedang On Fire

Madura United datang ke pertandingan ini dengan modal enam poin dari dua laga awal Super League 2026/2027, sekaligus menempati posisi ketiga klasemen sementara menjelang pekan ketiga.

Laskar Sape Kerrab membuka kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara sebelum kembali meraih tiga poin ketika menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua.

Start tersebut membuat Madura United menjadi salah satu tim yang mampu menjaga konsistensi sejak pertandingan pertama.

Dari dua laga, tim asal Pamekasan itu telah mencetak lima gol dan hanya kebobolan satu gol sehingga memiliki selisih gol plus empat.

Produktivitas tersebut juga tidak lepas dari performa Dimitar Mitkov di lini depan.

Penyerang Madura United itu sudah mencetak empat gol hingga menjelang pertandingan pekan ketiga dan masuk dalam persaingan daftar pencetak gol terbanyak.

Catatan Mitkov menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan PSIM Yogyakarta.

Jika mampu mendapatkan ruang di sekitar kotak penalti, Mitkov memiliki catatan produktivitas yang cukup untuk menjadi ancaman bagi pertahanan Laskar Mataram.

Editor: Edi Yulianto
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