Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Derbi Jawa Timur Condong ke Singo Edan

Arema FC diprediksi mengalahkan Persik Kediri pada Derbi Jawa Timur pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan. (Arema FC)
JawaPos.com — Arema FC diprediksi mampu mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1 pada pekan ke-3 Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (18/9/2206) pukul 15.30 WIB, setelah Singo Edan menunjukkan produktivitas tinggi meski masih memiliki masalah di lini belakang.
Duel derbi Jawa Timur ini disiarkan langsung Indosiar dan Vidio.
Arema FC datang dengan modal tujuh gol dalam tujuh laga terakhir.
Produktivitas tersebut membuat tim besutan Marcos Santos menjadi salah satu tim paling berbahaya di fase awal kompetisi, terlebih mereka mampu mencetak banyak gol meski tidak selalu menggunakan penyerang murni sebagai ujung tombak.
Arema FC membawa catatan ofensif yang cukup meyakinkan menuju duel kontra Persik Kediri. Pada pekan kedua, Arema FC bermain imbang 3-3 ketika bertandang ke markas PSM Makassar setelah sempat unggul 3-1.
Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan dua sisi berbeda dari permainan Arema FC.
Tiga gol yang dicetak menjadi bukti ketajaman lini serang, tetapi tiga gol yang bersarang ke gawang mereka menjadi pekerjaan besar bagi Marcos Santos.
Singo Edan sebelumnya juga mencatat kemenangan 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada 4 September 2026.
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Mereka kemudian menang 2-0 atas RANS Nusantara dalam laga 22 Agustus sebelum kalah 1-3 dari Persija Jakarta dan 0-1 dari Persebaya Surabaya di Piala Presiden.
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Jawa Pos
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