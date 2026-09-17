Pelatih Arema FC Waspadai Skema Serangan Balik Persik Kediri

JawaPos.com - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan skema serangan balik Persik Kediri menjadi salah satu hal yang diwaspadai oleh timnya menjelang laga kedua tim pada pekan ketiga Super League musim 2026/2027, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (18/9) pukul 15.30 WIB.

"Kami sudah mengetahui tentang cara (Persik) bermain, harus berhati-hati dengan serang balik," kata Marcos saat konferensi pers di Kota Malang, Kamis.

Ia menyampaikan serangan balik dari Persik menjadi berbahaya karena mampu dikombinasikan dengan penguasaan bola dan mampu dijalankan dengan baik.

"Persik memiliki pelatih asal Spanyol, tentunya menyukai permainan dengan menguasai bola untuk menguasai permainan," ucapnya.

Selain dari segi teknis, pelatih asal Brasil itu secara khusus meminta kepada menaruh kewaspadaan terhadap kemampuan individu penyerang Persik Kediri, Jose Enrique.

Penyerang tengah asal Spanyol disebutnya mampu membuktikan ketajaman dengan mencetak dua gol sekaligus mengunci kemenangan 2-0 Persik saat melawan Garudayaksa, pada Jumat (11/9).

Secara keseluruhan, Marcos memastikan para pemain Arema sudah diminta untuk tampil maksimal sepanjang laga saat meladeni tantangan dari Persik.

"Ini telah dibicarakan, baik tentang dia (Jose Enrique) dan juga semua pemain (persik). Selanjutnya, kami selalu melihat video tentang permainan lawan dan juga sudah dibahas," ujarnya.