Arema FC Tak Punya Striker Murni! Marcos Reina Kantongi Kelemahan Singo Edan Jelang Jamu Persik

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyiapkan taktik khusus menghadapi Arema FC dalam Derbi Jatim di Stadion Kanjuruhan. (Persik)
JawaPos.com — Persik Kediri menyiapkan taktik khusus untuk meredam Arema FC dalam Derbi Jatim pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9/2026) sore.
Marcos Reina menaruh perhatian khusus pada pola permainan Singo Edan yang tidak menggunakan striker murni setelah mengoleksi tujuh gol dari dua pertandingan awal musim.
Marcos Reina mengaku terkesan dengan performa Arema FC dalam dua pertandingan pertama Super League 2026/2027, tetapi justru menemukan satu aspek yang perlu diantisipasi Persik Kediri.
Pelatih asal Spanyol tersebut menyebut penggunaan skema tanpa striker murni menjadi bagian dari game plan yang harus diperhitungkan sebelum pertandingan di Stadion Kanjuruhan.
“Saya suka melihat cara main Arema FC. Ini membuat saya makin tertantang untuk membuat taktik terbaik menghadapi mereka. Termasuk antisipasi game plan Arema FC yang tak memakai striker murni," ujar Marcos Reina.
Arema FC memang langsung memperlihatkan produktivitas tinggi pada awal kompetisi dengan mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan.
Singo Edan membuka musim dengan kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di kandang, kemudian bermain imbang 3-3 ketika bertandang menghadapi PSM Makassar.
Baca Juga:Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Catatan tersebut membuat Marcos Reina tidak ingin menganggap remeh kekuatan tuan rumah meski melihat adanya pola permainan yang berbeda dari tim pada umumnya.
Bagi pelatih Persik Kediri itu, cara Arema FC membangun serangan tanpa mengandalkan striker murni justru menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun strategi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022