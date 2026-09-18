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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 17.03 WIB

Arema FC Tak Punya Striker Murni! Marcos Reina Kantongi Kelemahan Singo Edan Jelang Jamu Persik

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyiapkan taktik khusus menghadapi Arema FC dalam Derbi Jatim di Stadion Kanjuruhan. (Persik) - Image

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyiapkan taktik khusus menghadapi Arema FC dalam Derbi Jatim di Stadion Kanjuruhan. (Persik)

JawaPos.com — Persik Kediri menyiapkan taktik khusus untuk meredam Arema FC dalam Derbi Jatim pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9/2026) sore.

Marcos Reina menaruh perhatian khusus pada pola permainan Singo Edan yang tidak menggunakan striker murni setelah mengoleksi tujuh gol dari dua pertandingan awal musim.

Marcos Reina Soroti Permainan Arema FC

Marcos Reina mengaku terkesan dengan performa Arema FC dalam dua pertandingan pertama Super League 2026/2027, tetapi justru menemukan satu aspek yang perlu diantisipasi Persik Kediri.

Pelatih asal Spanyol tersebut menyebut penggunaan skema tanpa striker murni menjadi bagian dari game plan yang harus diperhitungkan sebelum pertandingan di Stadion Kanjuruhan.

“Saya suka melihat cara main Arema FC. Ini membuat saya makin tertantang untuk membuat taktik terbaik menghadapi mereka. Termasuk antisipasi game plan Arema FC yang tak memakai striker murni," ujar Marcos Reina.

Arema FC memang langsung memperlihatkan produktivitas tinggi pada awal kompetisi dengan mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan.

Singo Edan membuka musim dengan kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di kandang, kemudian bermain imbang 3-3 ketika bertandang menghadapi PSM Makassar.

Catatan tersebut membuat Marcos Reina tidak ingin menganggap remeh kekuatan tuan rumah meski melihat adanya pola permainan yang berbeda dari tim pada umumnya.

Bagi pelatih Persik Kediri itu, cara Arema FC membangun serangan tanpa mengandalkan striker murni justru menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun strategi.

Editor: Edi Yulianto
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