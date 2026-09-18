de Red FC Datangkan Mantan Gelandang Persis Solo, Pernah Cetak 1 Gol dan 5 Assist

Dimitri Lima (kiri) di laga kemenangan Persis Solo kontra Bhayangkara FC. de Red FC resmi mendatangkan Dimitri Lima Souza. Mantan pemain Persis Solo itu menjadi pemain asing ketiga klub asal Surabaya. (Dok. Persis Solo)
JawaPos.com - Kuota pemain asing de Red FC akhirnya terpenuhi. Itu setelah mereka resmi mendatangkan Dimitri Lima Souza.
Gelandang serang asal Brasil itu sudah berada di Surabaya. Kemarin (17/9), mantan pemain Persis Solo itu sudah melakukan teken kontrak dengan pihak manajemen.
“Tadi (kemarin) saya ikut mendampingi proses teken kontrak. Jadi, sekarang kami sudah memiliki tiga pemain asing,” kata pelatih de Red FC, Aji Santoso, kepada Jawa Pos.
Sebelumnya, de Red FC sudah memiliki Keven Alleson dan Fellipe Veloso.
Apa alasan Aji memilih Dimitri sebagai pemain asing terakhir? “Karena dia pernah bermain di Indonesia bersama Persis Solo. Saya juga butuh pemain bertipe (agresif) seperti Dimitri. Semoga dia bisa maksimal bersama de Red FC,” jelas Aji.
Bersama Persis musim lalu, Dimitri yang didatangkan pada putaran kedua tampil dalam 14 laga.
Dia mencetak satu gol dan lima assist.
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Jawa Pos
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