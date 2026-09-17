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Kamis, 17 September 2026 | 17.42 WIB

PSPS Pekanbaru Pulang, Persiraja Menanti di Laga Kandang Perdana

PSPS Pekanbaru bersiap bangkit saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Pegadaian Championship 2026/2027. (Dok. PSIS) - Image

PSPS Pekanbaru bersiap bangkit saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Pegadaian Championship 2026/2027. (Dok. PSIS)

JawaPos.com - Setelah menjalani rangkaian persiapan di Jakarta dan Semarang sejak terbentuk pada Juli 2026, skuad PSPS Pekanbaru 2026/2027 akhirnya kembali ke Kota Pekanbaru.

Kepulangan Askar Bertuah ke tanah kelahiran menjadi momentum penting untuk bangkit setelah melakoni laga perdana di Pegadaian Championship 2026/2027.

Laga kandang perdana PSPS bakal menjadi perhatian besar masyarakat sepak bola Riau. Skuad PSPS Pekanbaru dijadwalkan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Sabtu (19/9) mendatang.

Pertandingan tersebut menjadi ujian berikutnya bagi PSPS setelah pada laga pembuka harus mengakui keunggulan PSIS Semarang dengan skor 1-2 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (11/9) lalu.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas mengatakan, kekalahan dari PSIS telah menjadi bahan evaluasi bagi tim. Menurutnya, tim pelatih langsung melakukan pembenahan untuk menghadapi pertandingan berikutnya, terutama saat tampil di hadapan pendukung sendiri.

"Kami sudah melakukan evaluasi untuk lebih baik lagi," ungkap Akhyar, Rabu (16/9).

Akhyar menegaskan, hasil pertandingan melawan PSIS tidak menjadi akhir dari perjalanan PSPS di kompetisi musim ini.

Menurutnya, perjalanan Pegadaian Championship 2026/2027 masih panjang sehingga tim harus segera bangkit dan fokus menghadapi pertandingan selanjutnya.

"Saya pikir perjalanan kita masih panjang. Kita baru melakukan satu pertandingan dan tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dan support dari seluruh suporter dan masyarakat Riau," jelasnya.

Pelatih asal Riau tersebut juga melihat sejumlah hal positif dari penampilan anak asuhnya saat menghadapi PSIS. Meski harus pulang tanpa membawa poin, permainan PSPS dinilai menunjukkan progres yang cukup baik.

Editor: Hendra
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Sumber: riau pos
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