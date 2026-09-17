Bernardo Tavares Evaluasi Penyelesaian Akhir Persebaya usai Menang atas PSIM

Persebaya menang 1-0 atas PSIM, tetapi Bernardo Tavares masih menyoroti penyelesaian akhir dan meminta pemain terus melakukan evaluasi. (Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya memang berhasil menaklukkan PSIM Jogjakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya (13/9). Kemenangan tersebut menjadi kemenangan perdana Persebaya di Super League musim ini. Namun, kemenangan itu masih belum memuaskan sang pelatih, Bernardo Tavares.
Pelatih asal Portugal itu menuturkan masih banyak hal yang harus diperbaiki pemainnya. Selain penguasaan bola yang harus lebih baik, penyelesaian akhir menjadi faktor yang disorotinya.
“Kami menciptakan banyak peluang, lebih banyak situasi mencetak gol, dan mendapat beberapa kesempatan dari bola mati,” terangnya.
Dalam laga menjamu PSIM, hanya sebiji gol yang berhasil dibuat pemain-pemain Persebaya. Itu pun terjadi ketika lawan hanya berjumlah 10 pemain setelah Adrian Purzycki mendapat kartu merah pada menit ke-49.
“Masih ada beberapa peluang yang seharusnya bisa kami selesaikan dengan lebih baik,” tutur Tavares, dikutip dari laman Persebaya.id.
Pelatih asal Portugal itu menegaskan kemenangan perdana memang sangat penting bagi timnya. Kemenangan tersebut bisa memberikan tambahan motivasi kepada Rachmat Irianto dan kawan-kawan.
“Saya melihat banyak hal positif, tetapi juga ada beberapa hal yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Tavares mengingatkan agar anak asuhnya tidak cepat puas. Lawan spersibelanjutnya, yakni Garudayaksa FC (19/9), bisa saja lebih menyulitkan dibandingkan PSIM.
“Kami ingin mempertahankan sikap seperti ini. Kami harus agresif, intens, dan terus bekerja keras di setiap momen pertandingan,” ucapnya. (rid/ali)
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