Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 18.49 WIB

Bernardo Tavares Blak-blakan, Persebaya Surabaya Enggan Remehkan Garudayaksa FC

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya menjaga mentalitas dan tidak meremehkan Garudayaksa FC jelang laga di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya menjaga mentalitas dan tidak meremehkan Garudayaksa FC jelang laga di Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menatap duel kontra Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 dengan kewaspadaan tinggi meski sang lawan berstatus tim promosi dari Championship, yang sebelumnya bernama Liga 2.

Bernardo Tavares menegaskan mentalitas dan sikap para pemain Persebaya Surabaya harus tetap berada di level tinggi saat bertanding di Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Bernardo Tavares Soroti Hasil Imbang Lawan Bhayangkara FC

Perjalanan Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027 diawali dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bhayangkara FC pada 5 September 2026.

Persebaya Surabaya sempat unggul melalui Yann Mabella, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Bernardo Tavares mengakui permainan timnya belum maksimal, terutama pada awal babak kedua.

Pelatih asal Portugal itu menilai situasi pertandingan berubah setelah Persebaya Surabaya kebobolan dan kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk mencetak gol.

"Ya, benar sekali. Mari kita bahas pertandingan pertama (lawan Bhayangkara FC). Kami gagal meraih kemenangan," ujar Bernardo Tavares soal perjalanan Persebaya Surabaya di awal Super League 2026/2027.

"Menurut saya, penampilan kami di menit-menit awal babak kedua kurang begitu bagus," lanjutnya.

"Setelah kami kebobolan dan kemudian berusaha mencetak gol, jalannya pertandingan menjadi agak sulit; kami bisa mencetak gol, mereka pun bisa mencetak gol."

Meski gagal membawa pulang tiga poin, Bernardo Tavares tetap melihat hasil 1-1 sebagai modal positif dari pertandingan tandang tersebut.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Evaluasi Penyelesaian Akhir Persebaya usai Menang atas PSIM - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Evaluasi Penyelesaian Akhir Persebaya usai Menang atas PSIM

Kamis, 17 September 2026 | 17.31 WIB

Alex Martins Makin Percaya Diri, Bomber Persebaya Cetak Gol setelah Alami Dislokasi Bahu - Image
Sepak Bola Indonesia

Alex Martins Makin Percaya Diri, Bomber Persebaya Cetak Gol setelah Alami Dislokasi Bahu

Rabu, 16 September 2026 | 18.25 WIB

Carlo Armiento Debut di Garudayaksa, Langsung Fokus Hadapi Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Carlo Armiento Debut di Garudayaksa, Langsung Fokus Hadapi Persebaya

Rabu, 16 September 2026 | 17.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore