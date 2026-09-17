Bernardo Tavares Blak-blakan, Persebaya Surabaya Enggan Remehkan Garudayaksa FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menatap duel kontra Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 dengan kewaspadaan tinggi meski sang lawan berstatus tim promosi dari Championship, yang sebelumnya bernama Liga 2.

Bernardo Tavares menegaskan mentalitas dan sikap para pemain Persebaya Surabaya harus tetap berada di level tinggi saat bertanding di Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Bernardo Tavares Soroti Hasil Imbang Lawan Bhayangkara FC Perjalanan Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027 diawali dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bhayangkara FC pada 5 September 2026.

Persebaya Surabaya sempat unggul melalui Yann Mabella, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Bernardo Tavares mengakui permainan timnya belum maksimal, terutama pada awal babak kedua.

Pelatih asal Portugal itu menilai situasi pertandingan berubah setelah Persebaya Surabaya kebobolan dan kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk mencetak gol.

"Ya, benar sekali. Mari kita bahas pertandingan pertama (lawan Bhayangkara FC). Kami gagal meraih kemenangan," ujar Bernardo Tavares soal perjalanan Persebaya Surabaya di awal Super League 2026/2027.

"Menurut saya, penampilan kami di menit-menit awal babak kedua kurang begitu bagus," lanjutnya.

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"Setelah kami kebobolan dan kemudian berusaha mencetak gol, jalannya pertandingan menjadi agak sulit; kami bisa mencetak gol, mereka pun bisa mencetak gol."