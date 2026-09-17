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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 17 September 2026 | 07.42 WIB

Lini Tengah Persebaya Penuh Persaingan, Gledson Paixao Pilih Fokus dan Tunggu Kesempatan

Gledson Paixao gelandang Persebaya. - Image

Gledson Paixao gelandang Persebaya.

JawaPos.com - Persaingan mendapatkan tempat di lini tengah Persebaya pada Super League 2026/2027 berlangsung cukup ketat.

Banyaknya pemain berkualitas membuat setiap gelandang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Bernardo Tavares.

Situasi tersebut tidak membuat Gledson Paixao merasa terbebani. Gelandang berusia 31 tahun itu justru menilai persaingan di dalam skuad sebagai hal positif yang bisa membantu Persebaya berkembang sepanjang musim.

Persebaya memang memiliki sejumlah pilihan di sektor tengah. Untuk posisi gelandang bertahan, ada Toni Firmansyah, Rachmat Irianto, Diogo Ramalho, Sadida Nugraha, hingga M. Ichsas.

Selain itu, Risto Mitrevski juga bisa menjadi alternatif setelah dimainkan sebagai gelandang bertahan dalam dua pertandingan awal musim.

Menurut Gledson, kondisi tersebut membuat seluruh pemain harus terus menjaga performa. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman karena setiap posisi memiliki persaingan yang cukup terbuka.

"Saya pikir memiliki tim dengan pemain-pemain berkualitas seperti ini adalah hal yang sangat bagus. Persaingan di dalam tim juga harus berjalan dengan intens karena semua pemain ingin bermain dan menunjukkan performa terbaik," ujar Gledson, dikutip dari laman Persebaya, Kamis (17/9).

Gledson sendiri sudah mendapat kesempatan tampil dalam dua pertandingan pertama Persebaya musim ini. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan kembali dimainkan dari bangku cadangan ketika Green Force bertemu PSIM Yogyakarta.

Editor: Estu Suryowati
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