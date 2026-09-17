Marcos Reina Bongkar Kekuatan Arema FC, 4 Pemain Jadi Perhatian Persik Kediri

Marcos Reina memetakan empat pemain kunci Arema FC dan menyiapkan strategi Persik Kediri untuk meredam permainan dinamis Singo Edan di Kanjuruhan. (Dok. Persik)
JawaPos.com — Persik Kediri sudah memetakan kekuatan Arema FC menjelang Derby Jatim pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9/2026).
Pelatih Marcos Reina menyoroti perubahan pola serangan Singo Edan yang kini lebih dinamis dengan mengandalkan Jhon Alfaridzi, Careca, Gustavo Franca, dan Marcos Vinicius.
Marcos Reina melihat Arema FC mengalami perubahan signifikan dalam pola menyerang dibandingkan musim lalu. Salah satunya karena Singo Edan tidak lagi mengandalkan penyerang tengah murni bernomor sembilan.
Persik Kediri menilai pergerakan pemain Arema FC kini lebih cair dan agresif sehingga ancaman bisa datang dari berbagai lini.
Musim lalu, Arema FC masih memiliki Dalberto Luan Duran dan Joel Vinicius sebagai sosok yang bisa menjadi tumpuan di posisi penyerang tengah.
Kini, arsitek Arema FC Marcos Santos lebih banyak mengandalkan pergerakan dinamis dari midfielder, winger, hingga striker untuk membongkar pertahanan lawan.
"Saat ini mereka tidak bermain memakai striker murni nomor sembilan. Ini berbeda dari musim lalu waktu masih ada Dalberto atau Joel Vinicius," kata Marcos Reina.
Menurut pelatih asal Spanyol itu, perubahan tersebut membuat Persik Kediri tidak bisa hanya fokus mengawal satu pemain di lini depan Arema FC.
Setiap pemain yang masuk ke area serang berpotensi menciptakan masalah sehingga organisasi pertahanan Macan Putih menjadi bagian penting dalam Derby Jatim tersebut.
Empat pemain Arema FC yang mendapat perhatian Marcos Reina adalah Jhon Alfaridzi, Careca, Gustavo Franca, dan Marcos Vinicius.
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