7 Kali Pecundangi Singo Edan! Persikmania Jaga Tradisi Jelang Persik Kediri Kontra Arema FC

JawaPos.com — Persikmania kembali memenuhi Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Rabu (16/9/2026), untuk memberi dukungan pada latihan terakhir Persik Kediri jelang menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9/2026).

Tradisi ini menjadi suntikan moral bagi Bayu Otto dkk yang memburu tiga poin dalam duel sarat gengsi tersebut.

Mengapa Persikmania Datang ke Latihan Terakhir? Ribuan Persikmania hadir langsung dalam sesi latihan Persik Kediri sebagai bentuk kepercayaan kepada tim, pemain, dan pelatih menjelang pertandingan melawan Arema FC.

Dukungan tersebut sekaligus menjaga kebiasaan suporter memberikan suntikan semangat sebelum laga penting.

Pertemuan Persik Kediri dan Arema FC selalu memiliki gengsi tersendiri karena kedua klub berasal dari wilayah yang berdekatan di Jawa Timur.

Persikmania berharap energi positif dari tribun dan sesi latihan itu bisa dibawa pemain ke Stadion Kanjuruhan saat pertandingan berlangsung.

Para suporter meminta Bayu Otto dkk tampil maksimal sejak menit awal ketika menghadapi Singo Edan. Target yang mereka titipkan juga jelas, yakni Persik Kediri mampu membawa pulang tiga poin dari Malang.

Dukungan tersebut terasa semakin penting karena pertandingan dijadwalkan pada pekan ketiga Super League 2026/2027.